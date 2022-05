Lutovac: Nijedan budući partner SNS-a neće pomoći da nova Vlada bude proevropska

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac ocenio je danas da nijedan partner koji sa Srpskom naprednom strankom (SNS) bude formirao novi saziv Vlade Srbije, „neće učiniti da ta Vlada bude proevropska“.

„Nema proevropske Vlade sa SNS-om, jer oni nisu proevropski orijentisani. Oni to koriste samo za svoje potrebe, da bi isporučivali ono što se od njih očekuje na Zapadu i glume pluralizam i dijalog samo kada im odgovara“, rekao je Lutovac u emisiji „Pravi ugao“ na Radio-televiziji Vojvodine.

On je naveo da su im iz evropskih stranaka socijaldemokratske orijentacije, sa kojima DS saradjuje, rekli da više u Srbiji „neće tolerisati nedemokratiju, autokratiju, neslobodu medijsku, zarad stabilokratije“ i objasnio da su te priče relativno nove, od promene vlasti u Nemačkoj.

„Ranije vi to niste mogli da čujete jer ste imali Angelu Merkel i njenu stranku koja je bliska po nekim ideološkim osnovama vladajućem SNS-u i oni su žmurili na oba oka na to šta radi Aleksandar Vučić u svojoj zemlji, samo očekujući da uskladjuje očekivanja u pogledu njegove politike prema spolja“, kazao je on.

Lutovac je istakao da je tim evropskim partnerima rekao i da uskladjivanje spoljne politike Srbije i EU „za gradjane ne znači ništa, ako nema uskladjene i unutrašnje politike“.

Naglasio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa te pozicije ne može da vodi spoljnu politiku zemlje, već da bi to tebalo da čini vlada, ali i da Vučić ne može na tu temu da pregovara sa opozicijom.

„Vlada Srbije mora da primeni ono što joj je obaveza, a obaveza je da svoju spoljnu politiku uskladi sa spoljnom politikom EU. Ako ćete vi do tog trenutka (ulaska u EU) da vodite suprotnu politiku, onda nećete ni biti na tom putu“, rekao je predsednik DS.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Lutovac je ponovio da je to kršenje medjunarodnog prava, da je u pitanju agresija, da se solidarišu sa ukrajinskim narodom, kao i da DS „podržava sankcije prema onima koji su odgovorni za to“, ali da su protiv sankcija koje pogadjaju običan narod.

Ocenio je da su aktuelne mere EU prema Rusiji upravo okrenute odgovornima za sukob i dodao sa Srbija sa njima treba da se uskladi.

(Beta)

