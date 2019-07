Lutovac odgovorio Vučiću: Notorni populista, fer izbori ili smo sa narodom na ulici

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac ocenio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić svakodnevno okupira celokupan medijski prostor, a da je njegov ovonedeljni autorski tekst pod naslovom „Elita i plebs“, poseban po tome što Vučić iskazuje autoritarnu i populističku suštinu svoje vladavine.

Lutovac je Vučiću, u izdanju lista „Danas“ od subote, poručio da opozicije neće biti na izborima ako ne budu fer, već će biti s narodom na ulici.

„On se obrušava na elitu, u stvari, na kvazielitu. A kvazielita su oni koji kritikuju njega, odnosno vlast. A to vam je isto, jer on je vlast. I kada kritikujete bilo koga iz vlasti, vi kritikujete njega, jer on ih je postavio. Oni nikada ne bi ni bili vlast da on to nije želeo“, napisao je Lutovac kao odgovor na tekst Vučića u „Politici“ u sredu, 10. jula.

Lutrovac navodi da su „danas, medjutim, elita svi oni koji ne dozvoljavaju da im se uzrupira zdrav razum. Danas su oni istovremeno i elita i narod. Oni su slobodni gradjani“.

„Predstavlja kao Robin Huda, a u stvari je Superhik, antijunak iz kultnog stripa Alan Ford, koji otima od sirotinje a daje bogatima. Zalaže se za vladavinu prava, a uzurpirao je svu vlast i gradjane tretira kao podanike. Sve vreme gradjane naziva narodom, ali pod narodom ne podrazumeva sve gradjane, nego samo one koji su uz njega“, naveo je Lutavac.

Ocenio je da je Vučić „klasični populista. Autoritarac. Autoritarni populista. Notorni populista“.

„Aleksandar Vučić je otelotvorenje autoritarnog populiste i po tome što mu je populizam ideologija, i po tome kako komunicira, kako politički mobiliše i na koji način svoju stranku organizuje, njegov stil je populistički“, ocenio je Lutovac.

Komentarišući poruku Vučića da će sam odlučiti kada će se povući, jer na izborima ne može da izgubi, Lutovac je rekao da ta „vrsta samouverenosti počiva na činjenici da je uzurpirao sve poluge vlasti i gotovo sve medije, na činjenici da on uredjuje izborne uslove i broji glasove“.

No, nastavio je Lutovac, „ovog puta neće biti opozicije na izborima ako izbori ne budu slobodni i pošteni, ako bar šest meseci pre nego što se održe, ne bude slobodnih medija i drugih elementarnih preduslova za poštene izbore“.

„Opozicija će biti s gradjanima na ulicama ako pokuša još jednom da sprovede lažne izbore koji legitimišu njegovu samovolju“, poručio je Lutovac.

