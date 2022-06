Lutovac: Odnosi Srbije i Crne Gore ispod očekivanja gradjana i realnih mogućnosti

Bivši ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac ocenio je da su odnosi Srbije i Crne Gore ispod očekivanja građana i realnih mogućnosti.

On je za Glas Amerike rekao da odnosi Srbije i Crne Gore već dugo vremena nisu dobri, iako je, kako je rekao, tokom vlasti SNS-a isticano da su „odnosi dve zemlje u usponu“, ili da „odnosi nisu nikad bili bolji u istoriji“.

Komentarišući prvu zvaničnu posetu crnogorskog premijera Dritana Abazovića Beogradu i poruke da će odnosi dve zemlje biti „resetovani“, Lutovac je zapitao „šta onda znači to da bi odnose trebalo resetovati“.

Smatra da „rezultate ne treba meriti po dobrim namerama, nego po efektu i učincima“, te da, kako je kazao, etika dobrih namera mora da se zameni etikom odgovornosti za ono što je izrečeno ranije.

Rekao je da je problem i u tome što ni tri meseca posle izbora Srbija nema parlament i ima, kako je kazao, „premijerku u tehničkom mandatu koja govori o strateškim, suštinskim pitanjima u odnosima dve bliske zemlje“.

Lutovac, koji je predsednik opozicione Demokratske stranke, je napomenuo da je pitanje „koliko te reči imaju uopšte težinu”.

Ocenio je i da „odnosi Srbije i Crne Gore ni u kom slučaju ne bi smeli da zavise od toga ko je na vlasti u Srbiji, a ko u Crnoj Gori“.

Naveo je da „postoje interesi građana Srbije i Crne Gore“, te naglasio da oni moraju biti iznad toga ko je na vlasti i kakve ima lične preference ili neke simpatije u jednoj ili drugoj zemlji.

„Dakle, njih obavezuje to da su oni dužni da sprovode interese i svojih zemalja, ali i zajedničke interese i interese regiona. Mislim da to još uvek nije slučaj i nadam se da će to moći da se prevaziđe“, rekao je on.

(Beta)

