Lutovac: Proces ukrupnjavanja DS nije zaustavljen

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da proces ukrupnjavanja Demokratske stranke nije zaustavljen, i da taj proces ne čini samo „razgovor sa nekoliko ljudi“.

Lutovac je na konferenciji za novinare u prostorijama DS-a u Beogradu rekao da proces ukrupnjavanja predstavlja integrisanje u DS stranaka koje su nastale tako što se neko izdvajao iz DS a ne „stvaranje novog saveza“.

On je najavio da je za to potrebno precizirati pravno-tehničke detalje, odnosno promeniti Statut DS-a, koji će to ukrupnjavanje regulisati.

„Danas-sutra otvorićemo javnu raspravu o promeni Statuta“, kazao je Lutovac i dodao da je taj „pravno-tehnički detalj“ neophodan da bi se proces ukrupnjavanja DS završio.

Socijaldemokratska stranka (SDS) saopštila je u utorak da nije dobila odgovor Lutovca na poziv da se do kraja jula izjasni da li DS ostaje privržena ranijoj odluci o ujedinjenju, ili je ta odluka poništena.

SDS je zato tada ocenila da „ćutanje predsednika DS-a“ znači „njegovu ličnu i jednostranu odluku o prekidu daljeg procesa ujedinjenja u veliku DS“ i kritikovala ga zbog toga.

