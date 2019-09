Lutovac: Promene u RTS-u i sastavu REM-a nisu dovoljne, ali bi bile znak dobre volje

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da samo promene u RTS-u i sastava Regulatornog tela za elektronske medije (REM) nisu dovoljne za izlazak na izbore, ali da bi to bio znak dobre volje da postoji spremnost da se možda napravi i sveobuhvatan sporazum.

„Ako se ne izvrše promene u RTS-u i sastavu REM-a do 15. septembra, kako su to predložili nezavisni stručnjaci, znači da nisu spremni uopšte da prave sveobuhvatan sporazum već da žele samo da razgovaraju o tehničkim detaljima, na šta mi ne pristajemo. Gradjanima je potrebno da imaju minimum uslova za slobodne i poštene izbore, a toga ne može biti sa promenama tehničkih detalja“, rekao je Lutovac agenciji Beta.

On je kazao da su slobodni mediji i uredjen izborni proces dva ključna zahteva, a 42 tačke nezavisnih stručnjaka su ustvari mere koje vode ispunjavanju tih zahteva.

„Ono što smo zahtevali je šest do devet meseci pre izbora da se ispune uslovi. Ti rokovi od šest do devet meseci počinju da teku od onog trenutka kada se ti uslovi ispune“, rekao je Lutovac.

On je istakao da uslovi ne mogu da budu ispunjeni svega 30 do 60 dana pre izbora, jer to onda nema smisla.

„Poenta je da se ispune uslovi onako kako je to grupa nezavisnih stručnjaka formulisala i da se radi na dve stvari: da se taj tekst eventualno unapredi, poboljša i dopuni predlozima CRTE, Cesid-a, Transparentnosti, Birodija i da se razgovara na koji način to da se sprovede i da imamo šest do devet meseci uslove da se predstavimo gradjanima i da gradjani mogu da ostvare svoje pravo na slobodno formiranje i slobodno izražavanje izborne volje“, kazao je Lutovac.

(Beta)