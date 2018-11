Mađarska podržala Putinovu ideju: Vreme je za Evropu od Lisabona do Vladivoistoka

Ministar inostranih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto pozvao je EU da obnovi ekonomske veze sa Rusijom, navodi se na zvaničnom portalu Vlade.

Sijarto je podsetio da je EU ranije podržavala ideju stvaranja jedinstvenog evropskog prostora od Lisabona do Vladivostoka i po njegovom mišljenju „dobro bi bilo vratiti se tome“.

Pritom, ekonomski i trgovinski odnosi Rusije i EU se „razvijaju u najgorem smeru“, naveo je ministar.

Po njegovim rečima, treba priznati da ekonomska saradnja Brisela i Moskve postoji, ali da je zasnovana na dvostrukim standardima.

„Mi smatramo da ovde nema mesta za dvostruke standarde i to znači da ekonomski odnosi između EU i Rusije treba da se promeni u celini, jer bi upravo to bilo u interesu EU i njenih članica u sadašnjoj globalnoj ekonomskoj situaciji“, rekao je on.

Po njemu, osnova obnove ekonomske saradnje treba da postane uzajamno poštovanje i normi međunarodnog prava, zaključio je ministar.

Podsetimo, ideju stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora od Lisabona do Vladivostoka prvi je izneo ruski predsednik Vladimir Putin još 2010. godine.

(Sputnjik)