Majić: Pritisak izvršne vlasti na pravosudje se otrgao kontroli

Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić ocenio je da je pravosudje pod političkim pritiskom izvršne vlasti kojoj više niko ne može da stane na put.

Majić je za današnji Blic rekao da je pritisak izvršne vlasti na pravosudje oduvek postojao, ali da se poslednjih nekoliko godina otrgao kontroli, jer predstavnici izvršne vlasti „izlaze i govore ko će biti kriv, ko uhapšen, ko je prošao poligraf, ko je ispravan…“.

„Ovde imamo dupli negativni efekat: slabije pravosudje i omnipotentnu izvršnu vlast kojoj više niko ne može da stane na put. Na kraju gradjani kažu: ako ovako o sudovima govore predstavnici vlasti, onda je to sigurno tačno“, rekao je on.

Majić je kazao da se pritisak na sudije sada vrši direktno putem medija i da nema više potrebe nekoga zvati telefonom.

„Postoji li opasnija stvar nego kad od predsednika Republike čujete kako ćemo uskoro saznati štošta o sudiji koja je donela presudu u korist penzionera… Koliko znam, ništa se nije saznalo, a ta presuda je zamenjena“, naveo je Majić.

Govoreći o najavljenim izmenama Krivičnog zakonika kojima se planiraju strože kazne za najteža krivična dela, Majić je kazao da drastične kazne samo po sebi neće doneti rešenje i kritikovao predsednika što prekoračuje ovlašćenja, jer ona ima „jednu ceremonijalnu ulogu“.

„Posao predsednika Republike nije ni da predlaže, ni da obrazlaže zakone, krivična rešenja, ništa od toga.. On ima jedan mali segment nadeležnosti koji se tiče takozvane promulgacije, to jest proglašavanja zakona i to upravo zato da bi se razdvojile funkcije predsednika od zakonodavnog tela“, rekao je Majić.

