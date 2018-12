Makron i princ nisu primetili da ih snimaju: Brinem, nikad me ne slušaš… (video)

Francuske vlasti potvrdile su da je predsednik Emanuel Makron sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamed bin Salmanom diskutovao o ubistvu novinara Džamala Kašogija i ratu u Jemenu, nakon što je mikrofon “uhvatio” nezvanični razgovor dvojice lidera tokom samita G20 u Buenos Ajresu u Argentini.

Makron i bin Salman imali su neformalni razgovor na marginama samita, stojeći jedan blizu drugog i vidno nesvesni da se njihova konverzacija snima. Tema njihovog razgovora nije odmah bila jasna, ali je Makronov pomoćnik kasnije potvrdio da su pričali o ubistvu Kašogija koje se dogodilo 2. oktobra u konzulatu kraljevstva u Turskoj, kao i o sukobu u Jemenu, koji bombarduje koalicija na čelu sa saudijskim prestolonaslednikom.

Britanski “Gardijan” je analizirao njihovu delimično čujnu konverzaciju.

– Ne brini – rekao je princ Mohamed obraćajući se francuskom predsedniku.

– Brinem. Zabrinut sam… Rekao sam ti – odgovorio je Makron.

– Da, rekao si mi. Hvala ti mnogo – naveo je princ.

– Nikad me ne slušaš – nastavio je Makron.

– Ne, slušam te, naravno – odvratio je princ sa širokim osmehom, kada je vidno postao svestan televizijske kamere.

– Zato što rekao sam ti. To je bilo važnije za tebe – rekao je Makron uz škrt osmeh, nakon čega se okrenuo od kamere kako bi nastavio razgovor.

Francuski predsednik je potom rekao nešto što se nije čulo.

– To je OK. Mogu se izboriti s tim – odgovorio je na to saudijski princ.

U još jednom delu konverzacije koji se mogao čuti Makron je rekao: “Ja sam čovek od reči”.

Iz Jelisejske palate su saopštili da su dva lidera razgovarala pet minuta na marginama samita i da je Makron predao “veoma čvrstu” poruku princu povodom ubistva Kašogija i istakao potrebu za pronalaskom političkog rešenja krize u Jemenu.

Odluka saudijskog princa da dođe na samit G20 u Argentini je proračunati rizik, jer nije bilo poznato da li će ga ostali lideri osuditi, nakon što je CIA procenila da je upravo on dao naređenje za pogubljenje Kašogija.

Rezultati dolaska 33-godišnjeg prestolonasljednika na samit su mešoviti. Makron i britanska premijerka Tereza Mej su se složili da se sastanu sa njim. Tokom grupnog fotografisanja princ je stajao na kraju grupe, ignorisan od strane većine i ostavljen čim je sve završeno. Ali, pet minuta kasnije ruski predsednik Vladimir Putin srdačno je pozdravio prestolonasljednika i seo zajedno sa njim na početku prve runde samita.