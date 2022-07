Manojlović (DS): Poništiti odluku REM-a o dodeli frekvencija

Potpredsednica Demokratske stranke (DS) Tatjana Manojlović saopštila je danas da ta stranka zahteva poništavanje „apsolutno nezakonite“ odluke REM-a o dodeli nacionalnih frekvefncija.

Manojlović je navela da je DS od raspisivanja konkursa upozoravala na to da ne postoji razlog da i peta frekvencija ne bude uvrštena, kao i na to da gradjani nemaju poverenja u članove REM-a koji i do sada nisu adekvatno reagovali po pitanju štetnog delovanja tv emitera.

„Današnja odluka je samo potvrda da se Regulator ne pridržava pravilnika o minimalnim uslovima za dodelu nacionalne frekvencije, tako da prenebegavanje profesionalnih standarda i medijskih zakona tek ne iznenadjuje. Razmere štete ovakvim delovanjem su nemerljive, imajući na umu da se frekvencija dodeljuje na rok od osam godina, a REM-u je omogućeno, da za još osam godina nakon toga samo produži važenje, bez raspisivanja konkursa“, ocenila je Manojlović.

Po njenim rečima, Srbija će nastaviti da egzistira u uslovima medijske manipulacije, govora mržnje i širenja straha.

„Znamo i kakve će posledice po kulturološki i vrednosni sistem ovo nadalje imati, ali i ko time sebi obezbedjuje učvršćivanje autokratije”“ zaključila je Manojlović.

(Beta)

