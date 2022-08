Manojlović: Obrazloženje REM-a o dodeli nacionalnih frekvencija bezočno

Direktor kampanja inicijative „Kreni-promeni“ Savo Manojlović izjavio je večeras da je iznenadjen „bezočnošću“ obrazloženja Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da su Pink, Hepi, Prva i B92 više od ostalih televizija opravdale benefite za gledaoce u celoj zemlji.

Manojlović je za Njuzmaks Adrija ocenio da je stav REM-a o dodeli nacionalnih frekvencija televizijama Pink, Hepi, Prva i B92 isto „kao da za šefa vatrogasne službe u Italiji izaberete Nerona koji je spalio ceo Rim, i kažete da očekujete da će se on boriti protiv vatre“.

„To bi bilo podjednako relevantno obrazloženje, kao i očekivati od televizija Pink, Hepi, B92, Prva, Željka Mitrovića i Milomira Marića da će imati objektivan program zasnovan na političkom pluralizmu“, dodao je Manojlović.

Ocenio je da posle odluke REM-a o dodeli nacionalnih frekvencija preostaje samo pravni put, odnosno da je sada „loptica“ na pravnim timovima televizija koje su učestvovale na konkursu za nacionalnu frekvenciju, ali je nisu dobili.

„Pravni put je prvo tužba Upravnom sudu, zatim žalba Ustavnom sudu. Pošto to verovatno neće dati rezultate, sledeća instanca je Strazbur (Evropski sud za ljudska prava). Da li to dugo traje – da, traje“, kazao je on.

Manojlović je naglasio da će javnost morati da nastavi da vrši pritiske povodom kršenja zakona, kako televizija, tako i institucija.

(Beta)

