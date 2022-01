Manojlović: Prostorni plan Jadar ukinut na neispravan način da bi Rio Tinto osporio odluku

Predstavnik organizacije „Kreni-promeni“ Savo Manojlović izjavio je danas da je Vlada Srbije ukinula Prostorni plan „Jadar“ na pravno neispravan način što će omogućiti kompaniji „Rio Tinto“ da tu odluku ospori.

„Istovremeno, bez pravnog osnova pojačava se pravna argumentacija Rio Tinta kada bude tužio Srbiju za odštetu. Vlada ovim direktno radi protiv interesa Srbije“, navodi se u saopštenju.

Manojlović je naveo da je njegova organizacija u dopisu Vladi Srbije jasno navela da pre nego što bude vladinom odlukom stavljen van snage, Ministarstvo za zaštitu životne sredine mora da povuče saglasnost na Izveštaj o strateškom uticaju Prostornog plana, zbog nezakonitosti.

Istakao je da je bitno i uvodjenje zabrane istraživanja i eksploatacije litijuma i bora kroz zakonske izmene, čime se ekološki štetno rudarenje zabranjuje na nivou cele Srbije.

„Očigledno je da je moratorijumom od jedne godine koji je predlagao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ovim neispravnim ukidanjem uredbe, trebalo da se projekat stopira do izbora. To objašnjava i odbijanje premijerke da javno garantuje bezbednost volonterima koji će skupljati narodnu inicijativu, kao i odlučivanje o narodnoj inicijativi pre izbora“, dodao je on.

Manojlović je za četrtak u 19 sati najavio novi protest: „Srbija nije na prodaju“ ispred Predsedništva Srbije.

„Ostaju dva uslova. Ukidanje uredbe na pravno ispravan i uvodjenje zabrane za rudarenje bora i litijuma“, istakao je on.

(Beta)

