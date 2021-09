Marković: U svetu navijači na stadione vode žene i decu, a u Srbiji na tribinama ubice

Režiser Goran Marković izjavio je danas da u svetu navijači na stadione dovode žene i decu, a da su u Srbiji na tribanama „ubice i ljudožderi“ koje je organizovala vlast.

„Oni su rezervna vojska, falanga. Pušteni sa lanca, napadajući na svakog ko smeta gazdi, oni su slepo odani i spremni na bilo šta što im se odredi kao cilj“, kazao je Marković u intervjuu za NIN.

On je ocenio da je kriminal ušao duboko u sve pore društva Srbije i da se može govoriti o „krimokratiji“ kao društvenom udredjenju države.

Komentarišući najavljenu isplatu od 20.000 dinara penzionerima pred predstojeće izbore, Marković je naveo da je taj iznos Vučićeva „procena vrednosti ljudskog digniteta“, da toliko „svako od nas poniženih bednika vredi“.

„Jedino što me niko nije pitao da li hoću da primim te pare. Ja nisam prostitutka koja za novac pruža ljubavne usluge, što mislim da je Vučićevo shvatanje razmene osećanja. Ko je on da mi, kao njegov istomišljenik (lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković) Palma, deli milostinju“, upitao je on.

Govoreći o opoziciji, Marković je rekao da je u Srbiji to „opšte mesto“ koje nije moguće definisati i dodao da on veruje u bunt i u to da je ulica „mesto gde će se rešavati naša sudbina“.

„Lično ne verujem da ću ikada doživati trenutak u kome ovi kriminalci vrše mirnu primopredaju vlasti svojoj alternativi“, istakao je Marković.

(Beta)

