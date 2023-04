Marsenić (Novi DSS): SNS nesposoban da upravlja Beogradom, uvek im je neko sa strane kriv

Potpredsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Predrag Marsenić izjavio je da će ta stranka 22. aprila održati veliki protestni miting u Novom Sadu, i da će zatražiti ostavku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i raspisivanje vanrednih izbora na svim nivoima.

Marsenić je, gostujući na televiziji Nova S, rekao da SNS već 10 godina uništava državu i da se to vidi i kod poslednjih dešavanja u Beogradu.

„Srpskoj naprednoj stranci (SNS) je uvek neko drugi kriv. Do juče su to bili takozvani žuti lopovi, a danas su to lopovi iz Kentkarta, uvek je neko sa strane i nikada ništa loše oni nisu uradili. Oni sami sebe dovode u slepu ulicu“, dodao je poslanik Novog DSS-a, prenela je danas ta stranka.

On je kazao da je SNS došao na vlast pričom da će ukinuti Busplus, da bi nakon toga 2021. sa njima potpisao novi ugovor na 13 godina.

„Na čelu grada je SNS i to svi želimo da promenimo i zato tražimo nove izbore. Oni nisu sposobni da upravljaju gradom. Izbori su potrebni na svim nivoima“, istakao je Marsenić.

Prema njegovim rečima, naprednjaci 10 godina sistematski uništavaju i Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd i javni gradski prevoz.

„Ne postoji strategija i ideja u vođenju grada, već samo ad hok rešenja. Ne može samo – ja sam došao, i ja sam rekao to. Pa ne može tako, postoje službe, postoji Direkcija za javni gradski prevoz“, objasnio je Marsenić.

Potpredsednik Novog DSS-a je zaključio da takav način vladanja i sistem koji je SNS napravio ne može još dugo da traje i da će se to promeniti nakon odlaska sa vlasti naprednjaka posle vanrednih izbora.

(Beta)

