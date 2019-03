Maske su pale: šta je odredio sudbinu JUGOSLAVIJE

Nekadašnji visoki funkcioner SFRJ Kiro Gligorov u jednom od svojih intervjua ispričao je svojevremeno plan Evropske unije koji je krajem 1990. ponuđen predsednicima republika, prenose mediji.

„Oni su najvalili da će doći trojka – prethodni predsedavajući, sadašnji predsedavajući i naredni predsedavajući. Tada je predsedavajući bio luksemburški ministar spoljnih poslova. On je dovap sa Van der Brukom i Žakom Delorom. Kada smo se poređali svi zajedno, to je veliko društvo kad se sedne za sto… Oni su bili sa jedne strane stola sa nekoliko eksperata a mi sa druge. To je bilo krajem 1990“, počeo je svoju priču Gligorov.

On je rekao da je Žak Delor izneo ponudu EU za SFRJ ako se ta zajednica održi.

„Unija je spremna da prizna političkom odlukom pridruženo članstvo Jugoslavije u EU. Vi znate šta to znači i koje ćete imati privilegije. Ja sam dobio nalog da spremim program od 5,5 milijardi dolara kao injekcija da program Ante Markovića uspešno dalje produži“, izložio je Delor.

Gligorov kaže da je to bio veoma povoljan arnžman.

„Mi bismo bili prva zemlja koja je dobila status pridruženog člana od svih onih zemalja koje su 1992. postale pridruženi članovi poput Ruminije, Bugarske.“

„Izvolite gospodo, kažite šta imate o ovom planu“, rekao je Delor.

Bio je tajac nekoliko minuta. Prvi se javio Franjo Tuđman.

„Znate šta gospodo, ja moram nešto iskreno da vam kažem. Ja nizakakve milijarde ne mogu odustati od ideje koja hrani ceo hrvatski narod da mi posle dugo godina obnovimo hrvatsku državu. To je za mene primarno“, rekao je Tuđman.

I nastao je tajac, a onda se javio Milošević.

„Ja više puta ponavljam, i hoću i pred vama ovde da kažem da sam ja za čvrstu federaciju ili modernu federaciju ili ništa. Nek ide svako na svoju tsranu“, rekao je Milošević.

Posle nove pauze javio se Izetbegović.

„Nama je teško i bez Beograda i bez Zagreba. Mi smo tri naroda u Bosni i to ne može lako da bude. Mi smo uvek bili poseban entitet i to bismo voleli da ostanemo ali da se nađe solucija kako da sarađujemo sa Beogradom i Zagrebom“, rekao je Izetbegović.

Gligorov je rekao da ostali uglavnom nisu diskutovali.

„Potom je usledila pauza od jednog sata. Tu je doneta odluka na toj pauzi da trojka iz EU ima razgovore sa svakim predsednikom pojedinačno.

To je trajalo veoma dugo. Kad se to završilo, skupili smo se opet svi i predstavnici EU su saopštili da saglasnosti nema“, ispričao je Gligorov.

A onda su se predstavnici EU obratili svima prisutnima:

„Žalimo što ćemo morati da prenesemo Uniji da nema saglasnosti za ove predloge što smo dali. A šta će dalje biti, videćemo“.

Ostalo je dobro poznato šta se posle događalo.