Mediji: Hrvatska vojska sa novim raketama postaje vodeća sila u regionu

Odluka Vašingtona da omogući Hrvatskoj prodaju 76 borbenih vozila pešadije (BVP) Bredli sa neobično velikom količinom savremenih raketa TOW učiniće je vodećom zemljom regiona po protivoklopnim sposobnostima, piše danas portal Balkanska bezbednosna mreža.

„Nema naznaka da je ta prodaja svojevrstan odgovor na brojnost oklopnih snaga Srbije, koja je dodatno povećana nedavnom donacijom tenkova iz Rusije, ali taj čin predstavlja kontinuitet u jačanju protivoklopnih kapaciteta Hrvatske vojske (HV)“, piše u tekstu.

Taj portal podseća da će Hrvatska dobiti mogućnost da po ceni od 757 miliona dolara iz Amerike dobije tehniku za preoružanje mehanizovanog bataljona Gardijske oklopno-mehanizovane brigade razmeštenog u tenkoprohodnoj Slavoniji, a u paketu naoružanja će dobiti i više od 1.200 savremenih protivoklopnih raketa TOW u dve verzije i 500 raketa za uništavanje bunkera.

„Hrvatsko ratno vazduhoplovstvo već u upotrebi ima eskadrilu od 16 lakih borbenih helikoptera OH-58D sa raketama Helfajer dometa do osam kilometara. Nedavno je i na prvih osam oklopnih transportera točkaša Patrija montirana kupola sa koje se mogu ispaljivati izraelske protivoklopne rakete Spajk dometa četiri kilometra. Zbog toga nema sumnje da je ta zemlja izbila na prvo mesto regionalne top liste protivoklopnih sposobnosti i za duže vreme rešila to pitanje“, dodaje se.

Oklopni transporter Bredli u Hrvatskoj treba da zameni jugoslovenski BVP M-80. Reč je o polovnim, ali remontovanim vozilima nastalim modernizacijom modela iz 1988. godine, na osnovu iskustava rata u Iraku.

„Sugestije da se radi o starom BVP-u, koji se nabavlja po neobično velikoj ceni i koji je ‘noćna mora’ za održavanje su tačne, ali padaju u vodu ako se čitava situacija sagleda iz ugla da će Bredli HV-u doneti nove protivoklopne mogućnosti, odnosno da će biti platforma za upotrebu nekih od najsavremenijih varijanti rakete TOW“, navodi se.

Portal ukazuje da u regionu nijedna zemlja ne može da parira tim planovima, uključujući i Srbiju čija jedina zaista savremena protivoklopna raketa je ruska Ataka, koja se ispaljuje sa nedavno nabavljenih borbenih helikoptera Mi-35M.

„Osnovno sredstvo te vrste u VS je i dalje Maljutka, koja se u valjevskom Krušiku po licenci proizvodi još od sredine 70-ih. Višedecenijske najave modernizacije te žično vodjene rakete konačno su dovele do 2T5 varijante dometa pet kilometra. Ona i dalje nije u upotrebi već se prikazuje po sajmovima i pojedinim vežbama. Raketa Fagot je u pešadijskim bataljonima u naoružanju gotovo četiri decenije pa je zbog vremenskih resursa upitna njihova raspoloživost. Pitanje raspoloživosti je moguće postaviti i za protivoklopna oružja na nižem taktičkom nivou čete i voda poput ručnih bacača M-79 Osa i M-80 Zolja, dok su nekadašnji bestrzajni topovi M-60 izbačeni iz upotrebe“, podseća se u tekstu.

U tekstu se dodaje da su postojale indicije da će VS ići na kupovinu nekih savremenih protivoklopnih raketa poput izraleskih Spajk, a da su slične najave stizale i od predsednika Aleksandra Vučića u intervjuu za Džeruzalem post.

„Ipak, to se još nije desilo tako da su savremene protivoklopne mogućnosti VS svedene na četiri borbena helikoptera Mi-35M opremljena ruskim raketama Ataka. Tako posmatrano, od drugorazrednog je značaja to što Bredli možda zaista nije najbolji BVP na svetu, jer je njegova prava vrednost upravo kao platforme za korišćenje savremenih protivoklopnih raketa. To dolazi do izražaja ako se zna da je Bredli u prvom iračkom ratu uništio više protivničkih tenkova nego u to vreme veoma savremeni tenkovi Abrams, uz gubitke od nekoliko desetina vozila, često i od prijateljske vatre“, dodaje se.

(Beta)

