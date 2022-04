Mediji: Rat u Ukrajini može da ugrozi funkcionisanje i srpskog ratnog vazduhoplovstva

Rat u Ukrajini mogao bi sve zemlje regiona, a naročito Srbiju, da stavi pred velike izazove kako da održe postojeće kapacitete svojih ratnih vazduhoplovstava jer se u velikoj meri i dalje oslanjaju na sovjetsko i rusko naoružanje.

Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža, usled najobimnijih sankcija koje su ikada nametnute Rusiji, postojeće letelice, raketne sisteme i radare biće sve teže održavati a nabavka rezervnih delova će verovatno postati „nemoguća misija“.

„Srbija je izvesno u najgorem položaju, s obzirom da ne samo da u svom arsenalu poseduje znatne količine naoružanja i vojne opreme iz perioda Sovjetskog Saveza, već je u procesu nabavke ozbiljnih borbenih sistema iz Rusije kao što su Pancir S-1M, Mi-17V5 i Mi-35M… Naručeni su i sistemi za elektronsko izvidjanje i protivelektronska dejstva Krasuha i Repelent, ali je u ovom trenutku antiruska histerija na tako visokom nivou da je nezamislivo da bilo koja od susednih NATO zemalja odobri prelet ruskim transporterima koji bi to oružje isporučili“, piše taj portal.

U tekstu se dodaje da nije sasvim jasno da li embargo i novi paket sankcija dozvoljava okolnim zemljama da individualno odlučuju da li će nešto iz Rusije propustiti do Srbije. Teoretski, Rusija može oružje da isporuči Srbiji tako što će da zaobidje države Evropske unije, ali svakako ne može da zaobidje NATO države, što problem potencijalno čini većim.

Podseća se da je čak i prebacivanje kineskog raketnog sistema PVO kineskim transportnim avionima izazvalo medijski zemljotres u kojem su, osim domaćih medija, učestvovale i dve najznačajnije svetske novinske agencije AP i Rojters.

„Isporuka sistema, koji je kupljen i plaćen pre gotovo tri godine, u prvi plan je stavila krupne reči, izrečene u vidu optužbe, da je Srbija ruski saveznik, da se radi o tajnoj operaciji i da je taj dogadjaj izazvao zabrinutost Zapada da bi gomilanje oružja na Balkanu, u vreme rata u Ukrajini, moglo ugroziti krhki mir u regionu. S obzirom da sintagma ‘ruski saveznik’ u proleće 2022. godine svakako ne predstavlja kompliment, čitalac može da pretpostavi kakva bi tek reakcija usledila da se to navodno savezništvo zaista potvrdi isporukom oružja iz te zemlje, a ne ‘samo’ iz Kine“, piše u tekstu.

Balkanska bezbednosna mreža tvrdi da rat u Ukrajini nije mogao da dodje u gorem trenutku za Srbiju jer se na batajničkom aerodromu, uz pomoć ruskih stručnjaka, odvija poodmakla faza modernizacije lovačkih aviona MiG-29 na SM standard. Iako je već najavljeno da će u perspektivi te avione zameniti francuski Rafali a možda čak i britanski Tajfuni, reč je o višegodišnjem procesu, te se očekuje da će ‘dvadesetdevetke’ leteti makar do kraja decenije.

„U tom periodu treba obezbediti redovno održavanje, delove i ubojna sredstva, a to će takodje biti veoma težak zadatak jer svaka od susednih zemalja to može da doživi kao kršenje sankcija i zabrani isporuku. Ako se to dogodi, Srbija će imati problem i da obezbedi zaštitu vazdušnog prostora, odnosno neće imati adekvatne letelice za er polising, s obzirom da su Migovi 29 jedini lovci koje poseduje“, dodaje se.

Portal dodaje da i van avijacije Srbija u mnogome zavisi od Rusije jer u PVO jedinicama ima sovjetske radare, raketne sisteme i druga sredstva koja treba održavati.

