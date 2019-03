Međunarodna konferencija ključ za rešenje kosovskog čvora?

Put za uključivanje SAD, Rusije, Kine i drugih moćnih država u proces dijaloga Beograda i Prištine mogle bi da budu međunarodna konferencija o Balkanu ili šatl diplomatija, pišu Novosti.

Prema Živadinu Jovanoviću, bivšem ministru spoljnih poslova SRJ, prvi korak bio bi sastanak političkih direktora ministarstva spoljnih poslova pet stalnih članica Saveta bezbednosti, plus Nemačke i Italije.

To bi, smatra on, mogao da bude „pripremni format“ koji bi obuhvatao članice nekadašnje Kontakt grupe za Kosovo, koje su imale aktivnu ulogu u procesu rešavanja kosovskog pitanja pre NATO agresije i stalne članice SB koje su učestvovale u zaustavljanju te agresije.

Na ovom nivou napravio bi se izvestaj koji bi se slao sledećoj instanci, ministrima spoljnih poslova tih zemalja. U sledećoj fazi, kako smatra Jovanović, nastupila bi šatl diplomatija sa Beogradom i Prištinom i u momentu kada se dođe do rešenja prihvatljivog obema stranama, ono bi se prosledilo u SB UN.

„Sve ovo nekome može da izgleda kao da je na dugom štapu, ali žurba nije saveznik u ovom procesu“, smatra on.

Rusija i Kina nisu sekundarne sile koje žele samo da se izjasne o onome što drugi misle, već hoće da odlučuju o rešenjima. Kako kaže Jovanović, zbog toga je logično da njihova uloga bude vidljiva u procesu dolaska do dogovora, a ne samo u aminovanju za stolom SB. Ako bi pred SB stigao predlog iz Brisela u čijem krojenju one nisu učestvovale, jasno je da bi on bio u skladu sa geopolitičkim interesima zapada, napominje on.

(Tanjug)