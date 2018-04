Meron: Nameravamo da presudu Karadžiću izreknemo do kraja godine

Pravosnažna presuda bivšem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću trebalo bi da bude izrečena do kraja ove godine, najavio je danas predsedavajući apelacionog veća sudskog Mehanizma u Hagu Teodor Meron (Theodor).

Na današnjoj raspravi o stanju u postupku, Karadžićev branilac Piter Robinson (Peter) pitao je sudiju Merona kada se može očekivati konačna presuda, s obzirom da je Meron u izveštaju Savetu bezbednosti UN naveo da će to biti do kraja 2019, a da je nedavno u Sarajevu presudu najavio do kraja ove godine.

„Ja sam u Sarajevu rekao da nam je namera, mada to nije definitivni cilj, da presuda bude spremna do kraja 2018.“, odgovorio je sudija Meron.

Haški tribunal je Karadžića (72), krajem marta 2016, osudio na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici; progona Muslimana i Hrvata širom BiH; terorisanja stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjam i uzimanja pripadnika Unprofora za taoce, 1992-95.

U žalbi, koju je obrazložio juče i prekjuče, Karadžić je zatražio da prvostepena presuda bude poništena zbog brojnih proceduralnih grešaka i pogrešno utvrdjenih činjenica, te da mu bude sudjeno ponovo.

Tužioci su u svojoj žalbi zatražili da Karadžić bude osudjen i za genocid u još sedam bosanskih opština i da mu kazna bude pooštrena na doživotni zatvor.

Na pitanje sudije Merona kakvog je zdravlja, Karadžić je danas u sudnici rekao da mu je zdravstveno stanje „sasvim zadovoljavajuće“ i da se „oseća mnogo bolje“.

On je kazao da se od „intervencija“ sudije Merona vodi „potpuna briga“ o njegovom zdravlju.

Karadžić je rekao i da „u celini, nema prigovora“ na uslove u sudskom pritvoru.

Izrazio je zadovoljstvo što mu je ispunjen zahtev da dobije prenosni kompjuter, a ponovo je zatražio i da se razmotri mogućnost da ima ograničen pristup internetu.

Sudija Meron kazao je da je u toku razmatranje i Karadžićevog zahteva da mu se omogući da komunikacija preko Skajpa.

Sledeća rasprava o stanju u postupku protiv Karadžića, po pravilima suda, biće održana u roku od četiri meseca.

Karadžić je u haškom pritvoru od kraja jula 2008, kada su ga vlasti Srbije izručile Tribunal posle hapšenja u Beogradu.

