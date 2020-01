Mićunović: Bojkot besmislen, manji cenzus opasan i za Vučića i za njegove protivnike

Počasni predsednik Demokratske stranke (DS) Dragoljub Mićunović izjavio je da bi bojkot predstojećih izbora u Srbiji bio uspešan ukoliko 50 odsto glasača ne bi izašlo da glasa, ali da smatra da se to neće desiti.

„Bojkot ostaje besmislen od početka do kraja. On je pasivan i ima opasnu crtu. Ako ne učestvujete na izborima, vi ste van legalnih institucija gde je ključan parlament. Ostaje i ono pitanje: šta posle tog bojkota? ‘Ništa, videćemo…’ Šta ćete videti? Pravi se napetost u društvu gde pokušavate da vanparlamentarnim sredstvima kroz gradjansku neposlušnost, konflikte, demonstracije itd. ugrožavate vlast. Time ostavljate polje za represiju vlasti i zaoštrenost unutar društva, što nije dobro i ne znamo gde vodi“, ocenio je Mićunović u intervjuu za Blic od nedelje.

Dodao je da je delegitimizacija izbora bojkotom „potpuno besmislena“.

Govoreći o najavljenoj meri Vlade Srbije da snizi izborni cenzus sa pet na tri odsto, Mićunović je kazao da je ta mera rizična za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i za njegove političke protivnike.

„U slučaju visokog cenusa, veliki broj manjih partije ostaje u bubnju i njihovi glasovi se pripisuju najvećoj partiji, dakle njemu. Ta razlika izmedju pet i tri odsto može da obuhvati nekoliko stotina hiljada glasova i on će te glasove izgubiti time što će se provući oni koji sa cenzusom od pet odsto ne bi prošli. Sa tog stanovištva on šteti sebi“, rekao je on.

Istakao je da je cilj Aleksandra Vučića da obesmisli bojkot izbora, ali da nije ukalkulisao štetu koju može sebi da napravi.

„Logično bi bilo da ne dira cenzus i kao najveća partija ne dozvoli drugima da mu se pibliže, ali on radi obrnuto i to deluje demokratski iako to nije“, oceni je Mićunović.

Na pitanje da li može da pretpostavi da deo opozicije koji je proglasio bojkot izbora od bojkota odustane, Mićunović je rekao da je to teško nakon tolike priče o tome, „pričamo jedno, a radimo drugo“.

„Medjutim, sa ovakvim cenzusom se okolnosti menjaju, što rekli praktični političari, ali ne verujem da će opozicija sada odustati od izbora“, kazao je on.

(Beta)