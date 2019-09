Milan Antonijević: Nije bilo pritisaka da organizujemo okrugli sto na FPN

Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević izjavio je danas da nije bilo pritisaka, iz zemlje ili inostranstva, da ta organizacija sa Fakultetom političkih nauka u Beogradu organizuje okrugle stolove o izbornim uslovima.

U emisiji Utisak nedelje na televiziji Nova S Antonijević je istakao da se nužnost za organizovanjem tih okruglih stolova vidi i u izveštaju Evropske komisije gde se u dva navrata pominje hitno uspostavljanje dijaloga.

Govoreći o bojkotu izbora u koji je stupio deo opozicije, predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac izjavio je u istoj TV emisiji da bojkot ne znači pasivan pristup problemima već aktivan, „mi ćemo ići u borbu sa svojim kolegama iz opozicije“.

Lutovac je kazao da je na prva tri okrugla stola vlasti i opozicije predložio da se radi po tekstu nezavisnih stručnjaka kako stvoriti bolje izborne uslove.

„Palo mi je na pamet da će usvojiti predloge. Ako su spremni da urade bilo šta onda su spremni da urade to što sam predložio – jer to nisu sporni predlozi“, kazao je on.

Lutovac je kazao da DS neće učestvovati na narednom okruglom stolu koji je zakazan za 18. septembar.

