Milan Ćulibrk pozvao novinare na solidarnost

Urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk pozvao je novinare u Srbiji da se solidarišu sa svojim kolegama kojima funkcineri odbijaju odgovore na pitanje i postave ga ponovo sve dok ne dobiju odgovor.

„Za položaj novinara u Srbiji delom su krivi novinari koji su dozvolili fluidan odnos političara i novinara, ocenio je Ćulibrk tokom gostovanja u Utisku nedelje.

Ćulibrk je ocenio da je takav odnos nedopustiv, a da velikom delu novinara to prija.

Govoreći o najavljenom rastu bruto-domaćeg proizvoda od 3,5 do 3,7 odsto u 2019. godini, on je kazao da su to „Potemkinova sela“ i dodao da je za taj rast potrebno da rast BDP u četvrtom kvartalu bude preko pet odsto.

On je naveo da je prosečna plata u Srbiji 2008. godine bila 450 evra, a da je danas 460 evra.

„Danas imamo 10 evra više nego tada. Izgubili smo 11 godina. Kupovna moć iz 2008. bi danas bila preko 600 evra“, istakao je Ćulibrk.

(Beta)