Milan St. Protić: Vučić je 'infantilni političar', Srbija izgubila kredibilitet u svetu

Bivši ambasador u Vašingtonu Milan St. Protić rekao je danas da je za očekivanje da Srbija neće premestiti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, a da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisivanjem Vašingtonskog dokumenta „po ko zna koji put demonstrirao političku infantilnost“.

Protić je agenciji Beta kazao da je Vučić bio isuviše fasciniran posetom Beloj kući i da se svojim potpisom obavezao da ispuni interese treće strane, Izraela, koja u tim razgovorima nije ni učestvovala.

Rok da Srbija ambasadu u Izraelu preseli iz Tel Aviva u Jerusalim, predvidjen Vašingtonskim dokumentom, istekao je 1. jula.

„Nemojte da se sekirate za poziciju Srbije. Srbija će postupati u skladu sa svojim interesima koji su promenjeni nakon što je Izrael priznao Kosovo“, odgovorio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje da li će zvanični Beograd ambasadu u Izraelu preseliti iz Tel Aviva u Jerusalim.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Beogradu izrazila je nadu da će njeni partneri nastaviti da se pridržavaju obaveza preuzetih u Vašingtonu u septembru prošle godine.

„Nadamo se da će naši partneri delovati u dobroj veri i nastaviti da se pridržavaju obaveza preuzetih u Vašingtonu“, navela je Ambasada u odgovoru na pitanje Radija Slobodne Evrope da li su SAD zvanično obaveštene o razlozima zbog kojih Srbija nije preselila ambasadu u Jerusalim i kakve će posledice Srbija snositi zato što do sada nije ispunjena odredba Vašingtonskog sporazuma.

Po rečima Milana St. Protića, Amerikanci su u Beloj kući „podmetnuli“ temu koja nije pripadala razgovoru predstavnika SAD, Srbije i Kosova.

„Vučić je morao u Vašingtonu da kaže da će pitanje premeštanja ambasade biti rešeno bilateralno izmedju Srbije i Izraela, i da nema potrebe da u tome bilo ko posreduje. Medjutim, on je na to pristao, a sada kad je shvatio koliko je to problematično, on se popišmanio“, kazao je bivši diplomata.

Na pitanje Bete kakve mogu da budu posledice po Srbiju zbog „infantilnog“ ponašanja predsednika države, Protić je kazao da se „takvim ponašanjem u svetu ostavlja utisak infantilne zemlje“.

„Sad smo prokockali i to malo poverenja i kredibiliteta koje je Srbija imala u medjunarodnim odnosima. Svet je još jednom video da je Vučićeva vlast tragikomična. Doduše, Vašingotnski dokument je rezultanta tragikomičnog tadašnjeg predsednika SAD, Donalda Trampa i tragikomičnog predsednika Srbije Aleksandra Vučića“, ocenio je Protić.

Dodao je da je od početka bilo jasno da će Vašingtonski dokument biti „mrtvo slovo na papiru“, i da će jedini „efekat“ biti priznanje Kosova od strane Izraela, što se i dogodilo.

Vučić je dozvolio, naglasio je Protić, da u razgovorima o rešavanju problema izmedju Beograda i Prištine, u prvom planu budu interesi Izraela.

„Aktuelna vlast u Srbiji stalno izmišlja da se nalazi pod pritiskom medjunarodne zajednice. Svako može da kaže šta hoće i šta želi, ali nikakav pritisak niko ne može da izvrši. Može američki političar Metju Palmer da kaže da je zainteresovan za britansko-australijsku kompaniju Rio Tinto, ali to nama ne bi trebalo da bude od bilo kakvog značaja“, rekao je bivši ambasador.

Po njegovim rečima, vlast u Srbiji predstavlja gradjanima medjunarodne odnose na sasvim pogrešan način „samo da bi se zasenila prostota“.

„Veliki je problem nedoraslost ljudi koji vode Srbiju. Vučić je infantilni političar koji kasno shvata svoje greške. Vašingtonski dokument je samo kulminacija procesa da Srbiju vode ljudi koji su bruka i sramota za srpski narod. Ovaj narod zaslužuje da ga predstavljaju mnogo bolji, obrazovaniji i potkovaniji ljudi od Vučića i njegovog okruženja“, smatra Protić.

Na pitanje Bete kakva će biti reakcija Izraela ako se ne poštuje dogovor iz Vašingtona o premeštanju ambasade, Protić je rekao da je Izrael mnogo veća sila nego ceo arapski svet, ali i da je cela Evropa protiv premeštanja ambasada iz Tel Aviva u Jerusalim.

„Mi od arapskih zemalja nemamo nikakvu korist. Da su nam odnosi s Izraelom bolji – a nisu, imali bismo veliku korist, jer Izrael ima ogroman uticaj i autoritet u svetu“, zaključio je Protić.

(Beta)

