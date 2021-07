Milena Popović: Dobila sam poziv za svedočenje

Poslanica u Skupštini Srbije Milena Popović izjavila je danas da je od Osnovnog suda u Prištini dobila poziv za svedočenje na sudjenju za ubistvo njenog nevenčanog supruga Olivera Ivanovića.

Popović je agenciji Beta kazala da će ona biti medju prvim svedocima koji će se pojaviti u sudskom postupku.

„Dobila sam poziv za 1. septembar i moje svedočenje će biti na samom početku sudskog procesa“, rekla je Popović.

Sudjenje za ubistvo predsednika Gradjanske inicijative „Sloboda, Pravda, Demokratija“ Olivera Ivanovića počelo je 6. jula u Prištini.

Pored šestoro optuženih u optužnici kosovskog specijalnog tužilaštva se navodi da iza ubistva Ivanovića stoji kriminalna grupa koju predvode potpredsednik Srpske liste Milan Radojičić i biznismen Zvonko Veselinović.

Sud je odlučio da se optuženima Marku Rosiću, Silvani Arsović, Radetu Basari i Nedeljku Spasojeviću sudi kao članovima udruženog zločinačkog poduhvata koji su ubili Ivanovića. Policajci Dragiša Marković i Žarko Jovanović optuženi su za manipulisanje dokazima u ovom slučaju.

Milena Popović je ranije izjavila da bi pred Sudom u Prištini trebalo da budu saslušani Radojičić i Veselinović, kao i svi ostali koji se na bilo koji način dovode u vezu s ubistvom Olivera Ivanovića.

„Ako Radojičić tvrdi da nema veze s Oliverovim ubistvom onda bi svoju nevinost trebao da dokaže pred Sudom u Prištini“, rekla je Popović.

Ona je istakla da niko osim nje ne zna šta se u Oliverovom životu dešavalo proteklih godina i neposredno pre atentata.

„Ako se budu saslušavali kredibilni svedoci, verujem da će se saznati istina o izvršiocima, organizatorima i nalogodavcima Oliverovog ubistva“, kazala je Popović agenciji Beta.

Jedan od prvih napada na Olivera Ivanovića i njegovu porodicu dogodio se 12. septembra 2013. godine u Severnoj Mitrovici kada je nepoznati muškarac upao u njegov stan i nasrnuo na suprugu Milenu i dvogodišnjeg sina.

Ivanović je u to vreme bio kandidat na lokalnim izborima za gradonačelnika Severne Mitrovice.

„Ako država Srbija ne bude preduzela mere, ovo im se može dogoditi i u Kraljevu i u Beogradu. Ovo nije poruka upućena samo meni nego i svim običnim ljudima koji bi hteli da ovaj grad izgleda malo bolje“, poručio je tada Ivanović, uz ocenu da je napad politički motivisan.

Oliveru Ivanoviću je u Severnoj Mitrovici i dva puta zapaljen automobil, poslednji put to se dogodilo 28. jula 2017. godine, po izlasku iz zatvora.

„Nemam nikakav lični sukob ni sa kim. Nemam nikakav nelegalni biznis, nemam ništa što bi me dovelo u sukob s ljudima, jedino što može da se desi jeste to da imam političke neistomišljenike, ali to ne sme da bude razlog za ovako nešto“, rekao je tada Ivanović medijima.

Oliver Ivanović je uhapšen u januaru 2014. godine zbog sumnje da je počinio ratni zločin.

Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici je osudjen na devet godina zatvora. Oslobodjen je posle tri godine zbog nedostatka dokaza.

Bivši sudija misije Euleksa Malkolm Simons je poslanicima Skupštine Kosova kazao da se od te misije tražilo da sa političke scene ukloni neke ljude koji su opisani kao „krupne ribe“, i u tom kontekstu je pomenuo i srpskog političara Olivera Ivanovića.

„Šef misije Euleksa jasno mi je rekao da ne želi da se Ivanović kandiduje na sledećim lokalnim izborima na Kosovu“, rekao je Simons.

Bratanac Olivera Ivanovića, advokat Aleksandar Ivanović je agenciji Beta kazao da je porodica od prvog trenutka znala da je hapšenje bila nameštena igra kako bi se Oliver eliminisao iz političkog života.

Po njegovim rečima više je nego očigledno da u ovom trenutku nema političke spremnosti da se Oliverovo ubistvo reši.

„Ali jedno je sigurno, menjaće se političke prilike, pa samim tim i spremnost da se odgovorni privedu pravdi. Obaveza porodice je da se to nikada ne zaboravi, borićemo se da istina izadje na videlo kad tad i da odgovorni za Oliverovo ubistvo odgovaraju u skladu sa zakonom“, naglasio je advokat Aleksandar Ivanović.

Oliver Ivanović je ubijen 16. januara 2018. godine kada je ulazio u prostorije svoje stranke u Severnoj Mitrovici.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tada je izjavio da će u roku od dve nedelje saopštiti sve detalje vezane za ubistvo Ivanovića.

Nevenčana supruga Olivera Ivanovića, Milena Popović kazala je Beti da je razočarana što nije ispunjeno obećanje najviših predstavnika vlasti.

„Razočarana sam jer sam verovala da će imena ubica biti saopštena nekoliko dana posle ubistva. Ipak, verujem u istražne i organe i da će pre svega nalogodavci biti privedeni pravdi“, istakla je Popović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.