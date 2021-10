Milica Andrić Rakić: Pobednika nema, jedini gubitnik Kurti

Milica Andrić Rakić iz NVO Nove društvene inicijative ocenila je danas da u sporazumu o tablicama nema pobednika, ali da je kosovski premijer Aljbin Kurti svakako gubitnik.

Andrić Rakić je agenciji Beta kazala da je sporazum o tablicama mogao biti sproveden ranije, pod uslovom da se kosovska delegacija u Briselu pozvala na dogovor iz 2016. godine.

„Reciprocitetni dogovor o upotrebi nalepnica preko spornih delova tablica je postignut 2016. godine u Briselu, ali Kosovo iz tehničkih razloga nije bilo u mogućnosti da ga sprovodi, tako da su vozila sa srpskim tablicama bez problema ulazila na teritoriju Kosova. Kurti je sada pogrešio što nije u dogovoru s Beogradom tražio početak primene stikera na tablicama, na šta je imao pravo, nego je doneo jednostranu odluku“, kazala je Andrić Rakić.

Po njenim rečima Kurti je bez razloga angažovao specijalne policijske jedinice što je stvorilo tenzije koje su mogle da prouzrokuju nepredvidive posledice.

„Kurti je srpskoj zajednici poslao poruku da preferira nasilnu integraciju, dok je prokockao poverenje medjunarodne zajednice koja mu je dala podršku za sprovodjenje reciprociteta, ali koja nije bila obaveštena na koji način on to planira da sprovede. Uz to, podrška medjunarodne zajednice nije bila bezrezervna i došla je s uslovom da Kurti jednako ispoštuje i druge sporazume, posebno one koji se tiču Zajednice srpskih opština, a koji takodje imaju rokove definisane sporazumom“, objasnila je Andrić Rakić.

Naglasila je da postignuti sporazum o korišćenju tablica sa stikerima „nije nužno loš za narod“.

„Oni koji imaju RKS tablice sada će da imaju jednostavniju i jeftiniju proceduru na prelazima. Mada, s probnim tablicama su se sigurno osećali sigurnijim kroz centralnu Srbiju, jer se kosovske tablice nisu videle, što neće biti slučaj sada kada se na tablicama nalepe stikeri“, kazala je ona.

Dodala je da će se u prelaznom periodu od šest meseci najverovatnije i za KM tablice primenjivati režim stikera, što neće naići na oduševljenje vlasnika oko 9.500 vozila.

„Potpredsednik kosovske vlade Besnik Bislimi je najavio kažnjavanje vlasnika vozila koji ne budu imali stikere. To ne bi bilo dobro, jer bi svaka nova akcija protiv KM tablica mogla da izazove nove proteste“, kazala je Andrić Rakić.

Na pitanje Bete, zbog čega je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre 10 dana odbio ponudu zemalja Kvinte, koja je gotovo identična sa sporazumom koji je juče postignut, Andrić Rakić je rekla da su pregovarački principi često iznad interesa i srpske i albanske zajednice.

„Vučić nije prihvatio politiku svršenog čina, nije prihvatio da Kosovo nasilnim putem rešava probleme, bez obzira na to što je interes zajednice bio da se specijalne jedinice što pre povuku“, ocenila je ona.

Upitana kako kosovska javnost reaguje na sporazum o korišćenju tablica, Andrić Rakić je kazala da je kosovski premijer Kurti podvrgnut oštrim kritikama od strane opozicije i medija.

„Kurti je albanskoj zajednici obećavao da neće pregovarati s Beogradom dok se Srbija ne izvini za zločine, da sa Srbijom neće razgovarati ni o čemu drugom osim o priznanju nezavisnosti i da sa Srbijom neće razgovarati o internim stvarima Kosova. Sve te tri stvari on je prekjuče praktično prekršio, jer je morao da sa Srbijom razgovara o svemu“, istakla je Andrić Rakić.

Dodala je da kosovska javnost optužuje Kurtija da je ponizio specijalne policijske jedinice i da je KFOR-u predao suverenitet na severu Kosova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.