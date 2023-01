Milivojević (DS): Besramno je što Ana Brnabić ima fatamorgane o ubistvu Olivera Ivanovića

Narodni poslanik Demokratske stranke (DS) Srdjan Milivojević ocenio je danas „besramnom“ izjavu premijerke Ane Branabić da joj se „čini“ da Olivera Ivanovića nisu ubili Srbi.

„Ovo je još jedna u nizu besramnih izjava Ane Brnabić. To je žena koja očigledno nema ni dodirnih tačaka s elementarnim moralnim normama, jer ako već svoje zaključke donosi na osnovu onoga što joj se pričinjava, trebalo bi da se zapita ne čini li joj se suviše sumnjivim da neko drugi može da sramotni spot, koji je inspirisao ubice Olivera Ivanovića, donese na TV Pink i koordinira njegovo emitovanje s obraćanjem Marka Djurića i Gorana Rakića iz Srpske liste“, rekao je Milivojević agenciji Beta.

Po njegovim rečima, Ana Brnabić nije postavljena za premijera da bi joj se nešto prividjalo ili pričinjavalo i da gradjane Srbije opterećuje svojim fatamorganama, fantazijama i iluzijama.

„Premijerka je dužna da pruži odgovor šta je Vlada Srbije uradila na nalaženju naručioca tv spota o Oliveru Ivanoviću koji je emitovan na TV Pink i TV Most. Kada bi dobili odgovor na pitanja ko je taj spot napravio i finansirao, verovatno bi dobili jasniju sliku ko su naručioci, a ko izvršioci ubistva Olivera Ivanovića“, istakao je Milivojević.

Premijerka Brnabić izjavila je danas da država nema novih informacija o tome ko je ubica lidera Gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, ali da se njoj čini da to nisu uradili ljudi srpske nacionalnosti, jer bi u suprotnom do sada već bili privedeni.

„Da je bilo ko, ko je srpske nacionalnosti ili s teritorije centralne Srbije, umešan u taj zločin i da je za to postojao bilo kakav dokaz, do sada bi već bio priveden nekoliko puta. To što još nije nadjen počinilac, govori da to nisu ljudi srpske nacionalnosti. Priština bi jedva čekala da ih privede, optuži i osudi da su srpske nacionalnosti. Neko drugi je iza toga. A ko, možda najbolje govori to što nemamo ni imena, ni informacije ni dokaze“, rekla je Brnabić u Domu garde u Topčideru.

Oliver Ivanović je ubijen 16. januara 2017. godine u Kosovskoj Mitrovici.

U Prištini je u toku sudjenje grupi Srba optuženih za saučesništvo u ubistvu Ivanovića.

Istraga koja je pokrenuta u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, do sada nije dala nikakve rezultate o tome ko je naručio, organizovao i izvršio ubistvo Olivera Ivanovića.

(Beta)

