Milivojević (DS): Na skupu Srbija protiv nasilja više od 50.000 ljudi

Poslanik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević rekao je večeras ispred zgrade Vlade Srbije da se na skupu „Srbija protiv nasilja“ okupilo više od 50.000 ljudi.

On je u kratkom obraćanju preko mikrofona naveo da su to „policijske procene“, i zamolio deo okupljenih koji je već stigao na raskrsnicu ulica Nemanjine i Kneza Miloša da se razmaknu u stranu kako bi i ostali učesnici protestne šetnje od Doma Narodne skupštine do Vlade Srbije mogli da dođu.

Učesnici protesta u potpunosti su ispunili Ulicu Kneza Miloša da raskrsnice sa Ulicom Srpskih vladara, a po rečima Milivojevića građani i dalje pristižu na skup koji protiče mirno i bez incidenata.

Protest organizuju Demokratska stranka, Narodna stranka, Zeleno levi front – Ne davimo Beograd, stranka Zajedno, Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, Sindikat Sloga i Pokret za preokret, povodom dva masovna ubistva u kojima je stradalo 17, a ranjena 21 osoba.

U Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, 3. maja učenik sedmog razreda K. K. ubio je hicima iz očevog pištolja osam učenika i radnika obezbeđenja, a ranio šest učenika i nastavnicu.

Dan kasnije u selima oko Mladenovca i Smedereva U. B. (21) hicima iz kalašnjikova ubio je osam, a ranio 14 osoba.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.