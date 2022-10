Milivojević (DS): Za Brnabić bi najbolje bilo da ne prihvati novi mandat (VIDEO)

Poslanik Demokratske stranke (DS) u Skupštini Srbije Srdjan Milivojević ocenio je danas da je za predsednicu Vlade Srbije „najbolje da ne prihvati novi mandat“ i da pred poslanicima podnese ostavku.

„Ani Brnabić preporučujem da odmah ovde odbije da prihvati ovaj mandat. Ni na jedno pitanje iz skupštinskih klupa nije znala da odgovori, a ko ne zna da daje odgovore pred argumentima i činjenicama iz skupštinskih klupa, odgovaraće sa klupe Specijalnog suda za organizovani kriminal“, rekao je Milivojević novinarima pred nastavak skupštinske sednice.

Kako je rekao, Brnabić se na jučerašnjoj sednici hvalila rezultatima u oblasti izgradnje i obnove Srbije, i ukazao da je „državni revizor u Kliničkom centru utvrdio da nije instalirana oprema od 100 miliona evra koja je kupljena, a za koju se ne zna gde je“.

Milivojević je naveo i da Srbija trenutno vraća kredit od 144 miliona evra kineskoj banci, za izgradnju toplovoda od Obrenovca do Novog Beograda, za koji ništa nije uradjeno i da za to svakog dana plaća penale 2.000 evra.

On je istakao i da je i nova vlada „voljom Aleksandra Vučića oročena na godinu, godinu i po dana“ i upitao „ko je Aleksandar Vučić da oročava mandat vlade i skupštine“.

Milivojević se pošto je, kako je kazao, u pitanju „vlada kontinuiteta“, pozvao na reči bivše potpredsednice Vlade Srbije Zorane Mihajlović koja je pre nekoliko dana rekla da su „Srpska napredna stranka (SNS) i Vlada Srbije postali džuboks za ostvarivanje materijalnih interesa članova vlade i te stranke“.

„Žalosno je što se u taj džuboks ubacuju pare gradjana Srbije, a ne članova Srpske napredne stranke“, kazao je on.

Poslanica Demokratske stranke Dragana Rakić ocenila je i da nova vlada neće biti „ni prozapadna, ni proruska, ni prosrpska, već će biti jedino provučićevska“.

Istakla je i da je opozicionim poslanicima na jučerašnjoj sednici bilo uskraćeno pravo na repliku, iako na to imaju pravo po poslovniku.

Po njenim rečima, „najneverovatnija laž“ Srpske napredne stranke je da je opozicija povezana sa klanom Veljka Belivuka i istakla da je Belivuk u svojoj odbrani izneo veze sa SNS i da to niko iz te stranke nije demantovao.

Poslanica Tatjana Manojlović istakla je da bi trećina poslanika trebalo da pokrene proceduru za smenu predsednika države, jer je, kako je ocenila, prekršio Ustav i uzeo ingerencije mandatarke predstavljajući ministre.

„Jasno nam je da do toga neće doći, jer je ovaj parlament posledica 10 godina vladanja strahom i mrakom, a da se baš ništa neće promeniti jasan je i izbor ministra za informisanje koji nikakve veze sa medijima nema“, kazala je ona.

Manojlović je istakla i da to što su sklonili one koji su SNS-u „urušavali rejting“, ne znači da oni koji su kršili zakon neće morati da odgovaraju za to.

(Beta)

