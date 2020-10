Milivojević: Nova vlada Srbije tehnička i oktroisana, moraće da pripremi demokratske izbore

Politikolog Cvijetin Milivojević izjavio je za Betu da nova vlada Srbije o kojoj danas glasa Skupština, može da ima svrhu kao tehnička vlada sa samo jednim ciljem – da pripremi uslove za regularne i demokratske izbore.

„To što (mandatarka) Ana Brnabić u ekspozeu nije spomenula promene u izbornom procesu, nema nikakvu važnost. Bitno je što će (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić biti prisiljen da uspostavi ozbiljan dijalog s opozicijom radi pronalaženja i uspostavljanja demokratskih uslova za održavanje izbora“, ocenio je Milivojević.

Po njegovim rečima, Ana Brnabić „nema nikakve veze“ sa ekspozeom koji je danas pročitala poslanicima: „Ona je samo pročitala ono što joj je dostavljeno da pročita. O izborima joj ništa nije bilo napisano, pa nije imala šta da pročita“, kazao je politikolog.

Milivojević je rekao da je Brnabić „takozvani predsednik oktroisane vlade“ i u političkom i u praktičnom smislu.

„Ova predstava je zamišljena da se obesmisli čitava priča oko formiranja novih organa vlasti, zato što je Vučić, pritisnut spolja, prihvatio to da smo u junu imali nelegalne i nelegitimne izbore“, rekao je on.

Ocenio je da današnji izbor nove vlade zapravo predstavlja izlaznu strategiju Aleksandra Vučića posle junskih izbora jer je „već u julu rekao da ćemo imati vanredne izbore za godinu i po dana“.

Vučić, rekao je politikolog, „nije znao da organizuje legalne i legitimne izbore, i zbog toga je 6. oktobra od Evropske komisije dobio ‘šamarčinu’ jer Srbija 30 godina posle prvih demokratskih izbora nije u političkom pluralizmu“.

Na pitanje Bete da li se može očekivati da će izborni uslovi biti ravnopravni za sve učesnike, Milivojević je kazao da će izbora biti samo ako budu demokratski.

„Ako ne bude demokratskih izbornih uslova, izbora neće biti. Vučić može ponovo da organizuje izbore pod istim uslovima kao i sve prethodne, ali ta šarada više nikada neće biti potvrdjena od evropskih institucija u Briselu, a ni od gradjana Srbije“, procenio je Milivojević.

Po njegovim rečima, Vučić je priznao izborni poraz kada je, bez obzira što ima podršku 246 od 250 poslanika, rekao da će vanredni izbori biti za godinu i po.

„Priznao je poraz i kada je najavio povlačenje sa mesta predsednika stranke (SNS) na prvoj narednoj stranačkoj skupštini koja će biti u martu sledeće godine. Dakle, Vučić na svaki mogući način pokušava da se izvuče pred pritiscima iz Evropske unije zbog organizovanja nelegalnih izbora“, rekao je Milivojević.

Na pitanje Bete da li će istog dana biti predsednički, parlamentarni i beogradski izbori, Milivojević je kazao da taj pokušaj Vučiću „neće proći“.

„Ukoliko pokuša da istovremeno organizuje izbore na sva ta tri nivoa, tih izbora neće biti, jer opozicija i gradjani na njima neće učestvovati zbog izvesnih manipulacija s Vučićevim imenom. Beogradske izbore će morati posebno da organizuje i to će biti početak njegovog kraja“, rekao je on.

Milivojević očekuje da će Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri izgubiti beogradske izbore u regularnim uslovima, i da zbog toga Vučić pokušava da gradske izbore spoji sa predsedničkim i parlamentarnim.

On je ocenio da se ne mogu izbori održavati kad to nekome padne na pamet, a „ne mogu se ni produžavati mandati skupštinskom sazivu i vladi. Po Ustavu sve izborne radnje su morale da se završe 3. juna, a ne 21. juna. Sve to potvrdjuje da su prethodni izbori neustavni“, kazao je Milivojević.

(Beta)

