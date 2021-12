Milivojević: Vučić makar kao gradjanin razume da je Zakon o eksproprijaciji pravni nonsens

Politikolog Cvijetin Milivojević ocenio je danas da najavljene izmene Zakona o eksproprijaciji, koji još uvek nije zvanično usvojen, služe predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da na neki način ublaži proteste, ali smatra i da Vučić, makar kao gradjanin, razume da je taj zakon „pravni nonsens“.

„Ima nešto što je svima palo u oči, pa i samom Vučiću, da je nenormalno i nehumano da za izvršenje imate pet dana roka, da ukoliko u tih pet dana ne prihvatite ponudu za eksproprijaciju, ostaje vam samo da se iselite iz svoje kuće ili sa svoje parcele i da onda tužite državu, a malo je onih koji su dobili državu na sudu“, rekao je Milivojević za agenciju Beta.

On je ocenio i da organizatori protesta koji su definisali zahteve njima zapravo samo „čeprkaju po površini“, jer ti zahtevi Vučića „ne mogu da zabole“ i dodao da on može da usvoji te male promene, ali da će to „iskoristiti da se predstavi kao predsednik svih gradjana“.

Milivojević je naglasio da nema potrebe širiti te zahteve, već je neophodno samo ih „uozbiljiti“, odnosno tražiti kompletno povlačenje spornih zakona, a ne samo njihovih delova, čime bi se dao motiv demonstrantima da i dalje izlaze na blokade.

„Takodje, zahtevati da do trenutka dok se ne obezbede onakvi tehnološki uslovi za eksploataciju litijuma, kakve na primer čeka i Nemačka koja je najveći rezervoar litijuma u Evropi, ali ne eksploatiše dok ne bude obezbedjena bezbedna tehnologija, da Srbija takodje do tada, ne samo Rio Tintu, nego bilo kojoj drugoj kompaniji koja hoće da eksploatiše litijum u zapadnoj Srbiji to zabrani“, kazao je Milivojević.

Prema njegovim rečima, Vučić je odlaskom u Gornje Nedeljice želeo da pokaže da je predsednik gradjana koji je u jednoj kriznoj situaciji koja se tiče zdravlja gradjana i uvažavanja životne sredine, da hoće sasluša njihove probleme i pokuša da ih reši.

„Tako treba da razgovara pravi predsednik Srbije. Ali ima tu jedan mali problem. On je tamo došao u funkciji predsednika Srpske napredne stranke i on je došao tamo, nažalost, da dalje deli gradjane. Da oni koji su protiv Rio Tinta, predstavi kao defakto opoziciju“, ocenio je Milivojević.

Istakao je da bi jedno od mogućih rešenja da se takva situacija uredi bilo to da Vučić ispuni svoju ustavnu obavezu, na osnovu koje predsednik Srbije ne može da obavlja drugu javnu funkciju.

Milivojević je podsetio i na zamerku evropskog komesara za proširenje Olivera Verhejija koji je uputio Vučiću prilikom dolaska u Beograd.

„Ja citiram i Verhejija i Vučića – ‘Evropska komisija mi zamera da sam vršeći funkciju predsednika republike pomagao stranci čiji sam predsednik da pobedi’. U samoj toj rečenici imate jedan apsurd. On je svestan da krši ustav“, istakao je Milivojević.

(Beta)

