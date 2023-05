Milošević: Babović teroriše prosvetare tretirajući ih kao stranačke kvote

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) u Skupštini Srbije Jelena Milošević ocenila je danas da načelnik Nišavskog okruga Petar Babović „terorišeš niške prosvetare, tretirajući ih kao kvote za miting Srpske napredne stranke“ u petak, 26. maja.

„Petar Babović, javnosti poznat kao onaj što ima ingerencije, ponovo dominira niškom prosvetom. Ovoga puta pozvao je direktore niških osnovnih škola, kako bi im razrezao kvote za miting Srpske napredne stranke. A onda direktori, kako bi ispunili kvote, prave spiskove i teraju zaposlene da idu na miting. Ko se usudi da odbije, dobije pitanje ‘I po cenu otkaza?’ kao u Osnovnoj školi ‘Sveti Sava'“, navela je Milošević u saopštenju SSP.

Ocenila je da Babović zloupotrebljava državu u stranačke svrhe i krši zakon „tretirajući nastavnike kao stranačke kvote“ i navela da je on uz to deci otkazao ekskurzije zbog mitinga jer nema autobusa i za to.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.