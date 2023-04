Ministar odbrane Srbije: Vojna vežba sa snagama SAD sredinom juna

Ministar odbrane Srbije Miloš Vulević rekao je danas da će sredinom juna na jugu Srbije biti vežba vojski SAD, Srbije i 10 partnerskih država „Platinasti vuk“.

On je za Televiziju B92 kazao da u tome „nema nikavih skrivenih signala i poruka ili probnih balona“, te da Srbija ne napušta kurs vojne neutralnosti.

Kazao je da je održavanje te vežbe, pre dve sedmice Vlada Srbije odborila na osnovu procene vojnog vrha i konsultacija s predsednikom Republike.

Rekao je da je procena Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i države, kroz odluku Vlade, da je ta vojna vezba bitna za pripadnike Vojske Srbije da jačaju sposobnosi i nivo obuke.

„Vodilio smo se značajem (te vežbe) za Vojsku Srbije i medjunarodnim ugledom države“, kazao je on.

„To je najveća medjunarodna vojna vežba na teritoriji Srbije i to nije nikakav deo tajne niti je sakriveno… to je javna odluka Vlade Srbije od pre dve nedelje da se odbori ta jedna vežba“, kazao je on.

„To nije nikakava naznaka, skrivena ili javna, da Srbija napusta kurs vojne neutralnosti niti to znači da mi naginjemo na jednu ili drugu strani u ukrajinskom sukobu“, kazao je on.

Demostat je nedavno objavio da će to biti prva multilateralna vojna vežba u Srbiji, od kada je izbio sukob u Ukrajini.

Vežba „Platinasti vuk“ prvu put je u Srbiji izvedena 2014, na prostoru baze „Jug“ kraj Bujanovca.

Srbija je krajem februara 2022. donela odluku u skladu za zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost i principima vojne neutralnosti, da Vojska Srbije do daljnjeg prekine sve vojne vežbe sa stranim partnerima, i sa Istoka i sa Zapada.

Ali, ponovno održavanje međunarodnih vojnih vežbi je 23. marta ove godine pomenuo viši savetnik američkog Stejt departmenta Derek Šole, kada je na Tviteru zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zbog konstruktivnog angažmana u Ohridu, kao i zbog „ponovnog angažovanja sa SAD u odbrambenim vojnim vežbama“ a uz to je naveo natpis „#PlatinumWolf“.

