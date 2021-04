Ministar Sekulović: Odnosi Crne Gore i Srbije su bratski i komplikovani

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović ocenio je danas da su odnosi Crne Gore i Srbije u ovom trenutku bratski i komplikovani, dinamični i protivrečni, bolji na nivou gradjana nego na nivou visoke politike.

Sekulović je u intervjuu agenciji Beta kazao da će dinamika tih odnosa ići u pravcu medjusobnog uvažavanja i poštovanja i pune saradnje na zdravim osnovama.

„Crna Gora i Srbija predstavljaju kičmu Balkana, a medjusobna isprepletanost odnosa i dubina bliskosti nas obavezuju pred gradjanima“, rekao je ministar.

Upitan kako ocenjuje to što ni četri meseca od formiranja nove vlade Crne Gore nije došlo do susreta najviših državnih predstavnika Srbije i Crne Gore, Sekulović je kazao da to nije dobra poruka i da bi do navedenog susreta trebalo što pre da dodje.

„To je u obostranom interesu. Mislim da sa crnogorske strane ta želja postoji i više puta je javno iskazana“, istakao je on.

Na pitanje Bete da li postoje neki uslovi, s obe strane, koje bi trebalo ispuniti da bi došlo do susreta premijera Zdravka Krivokapića i Ane Brnabić, Sekulović je rekao da „ako postoji iskrena, obostrana volja, nema te prepreke koja se može isprečiti da do susreta dodje“.

Upitan da li je on dobio poziv od svog kolege Aleksandra Vulina da poseti MUP Srbije, ministar je kazao da poziv nije dobio, ali da bi se na eventualni poziv sa zadovoljstvom odazvao.

Odgovarajući na pitanje kako ocenjuje to što vlasti u Srbiji odbijaju da po raspisanoj poternici isporuče Crnoj Gori Sveta Marovića, Sekulović je naglasio da je slučaj Marović negativan primer saradnje Srbije i Crne Gore.

„Sličaj Marović je nešto što opterećuje bilateralne odnose, kao i ozbiljnost naše posvećenosti evropskim integracijama. Bez ove saradnje ne možemo postati deo porodice razvijenih evropskih zemalja“, istakao je ministar unutrašnjih poslova.

Upitan da li se u Crnoj Gori nalaze osobe koje Srbija traži zbog organizovanog kriminala ili drugih krivičnih dela, Sekulović je kazao da nadležni državni organi postupaju po svim medjunarodnim poternicama u odnosu na lica za koja postoje zakonski uslovi za njihovo lišenje slobode, u cilju izručenja.

„Odsek za medjunarodnu operativnu policijsku saradnju Interpol, Europol, Sirene, trenutno nema zaprimljenih informacija od Republike Srbije za medjunarodno traženim licima, koje ukazuju da se u Crnoj Gori nalaze njihova tražena lica, za koja postoje uslovi za izručenje, i koja se potražuju za dela iz oblasti organizovanog kriminala“, rekao je ministar.

Dodao je da MUP Crne Gore trenutno ima aktivnu jednu operativnu aktivnost u odnosu na lice koje potražuje Srbija za krivično delo ubistvo u pokušaju, gde su provere u toku.

„Da li se na teritoriji Crne Gore nalaze lica koja se potražuju u Srbiji na nacionalnom nivou, bez postojanja medjunarodne poternice, o tome nemamo precizne podatke jer nemamo uvid u nacionalne baze podataka traženih lica u Republici Srbiji, pri čemu postojanje nacionalne poternice ne stvara zakonski osnov za lišenje slobode radi izručenja“, objasnio je Sekulović.

Naveo je da ukoliko se navedena situacija utvrdi, Nacionalni centralni biro (NCB) Interpol Podgorica, predlaze NCB-u odnosne države „hitno raspisivanje medjunarodne poternice radi našeg daljeg postupanja“.

„Što se tiče crnogorskih državljana koje potražuje Srbija, a nisu ispunjeni uslovi za njihovo izručenje, jer ne potpadaju pod odredbe bilateralnog ugovora o izručenju, takva lica na teritoriji Crne Gore postoje. U ovakvim slučajevima, Odsek za medjunarodnu operativnu policijsku saradnju obaveštava nadležno tužilaštvo o postojanju medjunarodne poternice za našim državljanima, kao i nadležni NCB Interpol i iste upoznajemo sa mogućnošću ustupanja krivičnog gonjenja ili izvršenja presude našim pravosudnim organima, kada su za to ispunjeni zakonski uslovi“, kazao je Sekulović.

Upitan da li će i na koji način Vlada Crne Gore sprovesti borbu protiv organizovanog kriminala, ministar je kazao da je to jedan od osnovnih ciljeva nove vlade i MUP-a.

„Da bi se navedena politika ostvarila potrebno je voditi razboritu i pravičnu kadrovsku politiku i adekvatno usmeravati finansijska sredstva. Koliko god jedna država bila velika ili mala, ili njen bezbednosni aparat bio jak, savremeni izazovi u pogledu organizovanog i transnacionalnog kriminala mogu biti na zadovoljavajućem nivou rešeni samo ukoliko ste pouzdan medjunarodni partner“, naveo je ministar.

Dodao je da od rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, zavisi dobijanje završnih merila za Poglavlje 24 u pristupnim pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

„Bez toga nema daljeg puta ka EU, kao osnovnog spoljnopolitickog cilja. Samo simbioza navedenih elemenata može dati rezultate“, istakao je on.

Na pitanje Bete da li u Crnoj Gori ima snage i volje da se država obračuna sa Škaljarskim i Kavačkim klanovima, koji važe za najveće i najorganizovanije kriminalne grupe na Balkanu, Sekulović je rekao da Crna Gora ima kapacitete, ali moraće dodatno i da ih gradi.

„Tačno je da Crna Gora ima problem s organizovanim kriminalnim grupama. Takodje je tačno da se broj organizovanih kriminalnih grupa smanjuje. Ovo naravno ne treba da nas zavara ili na bilo koji način ulenji, jer problem i te kako postoji“, naveo je ministar.

Sekulović kaže da sposobnost, odlučnost i posvećenost države da se izbori s organizovanim kriminalnim grupama jeste test njene ozbiljnosti.

„Volja za borbom protiv ove pošasti postoji, ali će se i nadogradjivati. Ako država nije jača od organizovanog kriminala, onda je on jači od nje, što u krajnjem znači da ne možemo govoriti o organizovanoj i ozbiljnoj državi“, ocenio je crnogorski ministar.

Upitan da li su i na koji način Škaljarski i Kavački klanovi bili povezani s predstavnicima prethodne vlasti, Sekulović je kazao da nije nikakva tajna da Crna Gora ima problem koji se odnosi na spregu vlasti i kriminalnih grupa.

„Svi izveštaji sa relevantnih medjunarodnih adresa ukazuju na tu činjenicu. Medjutim, u konkretnom operativnom smislu iznošenje podataka ove vrste bi pre bilo od pomoći tim strukturama nego doprinos u borbi protiv njihovog delovanja“, naglasio je on.

Na osnovu poslednje procene teškog i organizovanog kriminala, dodao je ministar, u Crnoj Gori trenutno deluje 11 organizovanih kriminalnih grupa.

Na pitanje Bete da li i na koji način postoji saradnja izmedju vlasti u Podgorici i Beogradu u borbi protiv organizovanog kriminala, Sekulović je kazao da je medjusobna saradnja partnerskih službi koje čine bezbednosni sektor u zemljama Zapadnog Balkana neizostavan element u borbi protiv organizovanog kriminala.

„U kontekstu navedenog, postoji veoma dobra saradnja sa partnerskim službama Republike Srbije koja se manifestuje kroz razmenu informacija, operativne sastanke mešovitih istražnih timova, sprovodjenje zajedničkih operativnih aktivnosti, prikupljanje dokaza, identifikaciju, lociranje i procesuiranje počinilaca krivičnih dela i članova organizovanih kriminalnih grupa koji deluju na regionalnom i transnacionalnom nivou“, zaključio je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović.

(Beta)

