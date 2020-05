Ministartvo kulture: Jelena Trivan ne razume posao, bliskost sa vlašću nije dovoljna

Ministarstvo kulture i informisanja izdalo je saopštenje pod naslovom „Neukost i bahatost Jelene Trivan“ u kojem je navelo da direktorka Službenog glasnika i predsednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije „niti razume posao koji bi trebalo da obavlja u Filmskom centru Srbije niti ume da shvati budžetske i finansijske okolnosti koje je okružuju.“

Ministarstvo je navelo danas da je Trivan na jednoj od TV stanica sa nacionalnom frekvencijom, oštro kritikovala Ministarstvo kulture i informisanja zbog „smanjivanja budžeta Filmskog centra Srbije“, iako ima, kako su naveli, „teškoće u razlučivanju ko donosi odluke o budžetu ove zemlje i čija je koja uloga u tome.“

Istakli su da je i pored velikog zalaganja Ministarstva kulture i informisanja da se u 2020. godini obezbede budžetska sredstva koje je Filmski centar planirao, došlo do smanjenja ukupnog budžeta za kulturu mimo volje i saglasnosti ministarstva što se odrazilo na sve ustanove kulture pa i na Filmski centar Srbije.

Pored toga, tokom trajanja vanrednog stanja, na osnovu instrukcija Ministarstva finansija prvo je došlo do preusmeravanja dela budžeta Ministarstva kulture i informisanja za prioritetne oblasti finansiranja, a nakon toga i do rebalansa budžeta, što je dovelo do ukupnog smanjenja budžeta Ministarstva kulture i informisanja za nešto više od 2,7 milijardi dinara odnosno za više od 20 odsto u odnosu na početak godine.

Ministartvo veruje da Trivan nije slučajno izostavila podatak da je upravo za vreme trenutnog saziva Ministarstva kulture i informisanja, Filmski centar Srbije ostvario najveći budžet u svojoj istoriji i da je svake godine povećavan.

Ministartsvo smatra da Trivan do sada nije pokazala razumevanje za brojne kritike koje dolaze na njen račun, a odnose se u prvom redu na izbor članova konkursnih komisija Filmskog centra, brojne žalbe na netransparentan rad i odluke koje komisije donose, od kojih su godinama unazad najkontroverznije one da se na konkursu ne podrži projekat o Jasenovcu čuvenog jugoslovenskog reditelja Lordana Zafranovića, a veliko nezadovoljstvo pram njenog rada iskazuje i Grupacija za kinematografiju Privredne komore Srbije.

„Uvaženi doktor Filološkog fakulteta i u prošlosti član raznih političkih stranaka (Jelena Trivan) izgleda veruje da su politička aktivnost i bliskost vlasti alfa i omega svakog preživljavanja na javnoj sceni, a da je upućenost u posao koji se obavlja samo nepotrebni teret u političarenju i politikanstvu. Možda je i tako, ali tako ne bi smelo da bude“, saopštilo je Ministarstvo kulture i informisanja.

