Ministri EU sutra o dijalogu Beograd-Priština, očekuju brz, celovit sporazum

Šefovi diplomatija EU sutra će u Briselu razmotriti kako da se prevazidje zastoj u dijalogu Beograd-Priština, u očekivanju da se „brzo dodje do pravno obavezujućeg sporazuma, imajući u vidu da je to direktno vezano za opipljive izglede dve strane za napredak ka evropskom putu“.

To su novinarima preneli izvori u Savetu ministara EU, dodavši da će ministre inostranih poslova o toku dijaloga izvestiti visoka predstavnica Federika Mogerini.

Ministri EU će, rečeno je, sagledati situaciju i razvoj na Zapadnom Balkanu i „kakav je ishod angažovanja EU“, a poseban naglasak će biti na očekivanju da se u Makedoniji u celosti prihvati sporazum o imenu s Atinom.

Takodje, da posle oktobarskih izbora „u Bosni i Hercegovini budu formirani organi vlasti na svim ravnima i da se u BiH prvenstvo dâ reformama nužnim za napredak te zemlje na putu ka EU“.

U pripremnom dokumentu za sutrašnje zasedanja se ponovo naglašava „neopoziva opredeljenost za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana“.

Takodje se kaže da EU „pozdravlja posvećenost partnera na Zapadnom Balkanu evropskim vrednostima i načelima, kao i viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope, utemeljene na istorijskim, kulturnim i geografskim vezama i uzajamnim političkim, bezbednosnim i ekonomskim interesima“.

(Beta)