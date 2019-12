Mirčić: Mešanje EP u izborne zakone je početak kraja demokratije

Poslanik Srpske radikalne stranke (SRS) Milorad Mirčić izjavio je da su izmene zakona o izbornim uslovima uz mešanje Evropskog parlamenta označili „početak kraja i demokratije i demokratskih principa i parlamentarnog života“.

„Ako vam menjaju zakone, ako pod njihovim pritiskom prihvatate ovakve izmene, nemojte biti sigurni da vam neće pomeriti i datum održavanja izbora. Samo ako procene da im ne odgovarate više za njihove ciljeve, tog trenutka silazite sa pijedestala vlasti, dovode neke druge, dovode one što ih sada okupljaju u hotelu“, rekao je Mirčić u Skupštini Srbije.

On je dodao da vladajuća većina nije htela da razgovara o poboljšanju uslova za rad Parlamenta kad su to tražili radikali, a sada su prihvatili razgovor uz sugestije nevladinih organizacija i to van skupštine i podsetio da je i „Slobodan Milošević tako u startu odbijao svake pregovore a onda sve više popuštao“.

Mirčić je pitao na šta liči da „neko ko je rekao – taman vas se skupilo pet miliona neću da popustim – popusti pred grupicom koja ima podršku na zapadu i snishodljivo ih moli da dodju na razgovore“.

On je rekao da se radikali protive da u Srbiji bilo kakvu ulogu imaju agenture stranih obaveštajnih službi, kao što je komisija na čijem čelu je bila Biljana Kovačević Vučo.

Vlast, rekao je, „ne može niže da padne jer sada pregovara sa sledbenicima Biljane Kovačević Vučo“ i kako je dodao, uz posredstvo Cesida i Crte koje je označio kao „agenture Američke obaveštane službe“.

„Vaš predsednik stranke se zajedno sa nama iskreno borio protiv takvih organizacija“, poručio je Mirčić naprednjacima.

Poslanik SNS Vladimir Orlić rekao je da vlast pregovara sa onima koji su zainteresovani za izborni proces i da ih niko ne pritiska.

„Pokazali smo da bivši režim nikakav dijalog ne zanima“, rekao je Orlić i dodao da saradnja sa OEBS-om i ODIR-om (Kancelarija za demokratiju i ljudska prava), nije isto što i saradnja sa Jukomom.

Orlić je rekao da su naprednjaci pobedjivali „sve ove godine“ i da uopšte nema dilemu da će pobediti i sada, i da su „Djilasovi, Obradovići i Aleksići protiv toga da se izbori održe pod bilo kakvim uslovima.“

Poslanici razmatraju izmene i dopune zakona o finasiranju političkih aktivnosti, o sprečavanju korupcije, o Agenciji za borbu protiv korupcije i o javnim preduzećima.

