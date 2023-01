Miroslav Aleksić: Skupština da donese zaključak da Srbija ne pristaje na članstvo Prištine u UN

Šef poslaničkog kluba Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da bi na predstojećoj sednici Skupštine Srbije poslanicima i javnosti trebalo da bude predočen tekst evropskog predloga sporazuma o Kosovu i Metohiji i da budu predloženi zaključci jer će, u suprotnom, skupštinska rasprava biti besmislena.

„Mora se reći jasno i konkretno da nema razgovora o članstvu Prištine u UN niti o priznavanju samoproglašenog Kosova. Sednica mora biti javna i vreme je da vlast prestane da se krije i da građani saznaju istinu, a posebno naši ljudi na Kosovu i Metohiji“, rekao je Aleksić za list „Danas“.

On je ocenio da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ako poslanici pre sednice parlamenta ne budu detaljno upoznati sa predlogom sporazuma, pokušati da optuži sve druge za sopstvene poraze, a sebe da predstavi kao velikog borca. Aleksić je naveo da je Vučić „lično odgovoran za to što je Srbija u poslednjih deset godina izgubila sve nadležnosti na severu Kosova i Metohije koje je imala dok on nije došao na vlast“.

Aleksić je ocenio da je neophodno da Vučić što pre podnese ostavku, posle svih poraza koje je po pitanju kosovskih pregovora doživeo. Naveo je i da Vučić pristaje na sve kada se na sto „stavi ucena njega i njegove bratije na vlasti“.

„Ucenjen čovek ne može da se stara o državnim i nacionalnim interesima, nego samo da spasava samog sebe. Sve dok je Vučić na vlasti, Srbija će tonuti sve dublje“, rekao je Aleksić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.