Momčilo Trajković uputio Vučiću otvoreno pismo

Bivši potpredsednik Vlade Srbije Momčilo Trajković ocenio je danas posetu predsednika Srbije Aleksandara Vučića Kosovu i Metohiji i razgovor sa gradjanima kao „režiranu predstavu u kojoj su na žalost glavni glumci bili nesrećni ljudi“.

On je u otvorenom pismu Vučiću naveo da su Srbi na Kosovu i Metohiji juče bili poniženi „kao nikada do sada“ umesto da osete da država ima ozbiljnu strategiju za njihovo očuvanje.

Trajković je Vučića pitao kako je moguće da je tek sinoć saznao o tragediji običnih ljudi, o njihovom siromaštvu, kada već pet godina funkcioniše Kancelarija za Kosovo i Metohiju sa oko 100 ljudi, na čijem je čelu najodgovorniji Marko Djurić, kosovske i srpske lokalna samouprava, institucije Kosova, na čijem čelu su Vučćevi ljudi.

On je u otvorenom pismu naveo i da je juče bio ugovoren sastanak sa Vučićem da su njegove namere bile dobronamerne i da je želeo da Vučić njega i njegove saradnike sasluša o stanju na KiM koje, po Trajkovićevim rečima, nije onakvo kako mu ga njegovi saradnici predstavljaju.

Umesto sastanka, po rečima Trajkovića u direktnom prenosu na televizijui Vučić je „ničim izazvan vredjao neistomišljenike“ i rekao da bi trebalo da se posle razgovora sa gradjanima sastane i sa „onima koji ga napadaju i onima koji misle da Kosovo treba da pripadne desetorici ljudi“.

„I posle svega što se desilo na Kosovu i Metohiji Vi ne želite da čujete ljude koji drugačije misle. I to je juče trebalo da bude tema svih tema… Da se ohrabri ovaj unesrećeni i uplašeni narod, da oseti da država ima ozbiljnu strategiju njegovog očuvanja, da razmotrimo šta po tom pitanju treba još uraditi…“, napisao je Trajković.

On je u pismu naveo da će se odazvati pozivu da dodje u Beograd na razgovor sa Vučićem, iako se nije sastao sa njim na Kosovu, jer je „od koristi za Vučića, Srbiju i kosovskometohijske Srbe da sastanak bude što pre“.

(Beta)