Mustafa: Formiranje Zajednice srpskih opština se ne može izbeći

Bivši kosovski premijer Isa Mustafa, rekao je da je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, obaveza Kosova, koja se ne može izbeći.

Prema njegovim rečima, alternative nema, jer je ta asocijacija predvidjena sporazumom koji je ratifikovala Skupština, prenose danas kosovski mediji.

„Vruć krompir su ostavili Skupština Kosova i Ustavni sud prvim sporazumom. Prva tačka sporazuma iz 2013. godine za normalizaciju odnosa, kaže da će se formirati Zajednica opština sa srpskom većinom“, rekao je on, dodajući da u šest tačaka sporazuma nije objašnjeno kako će izgledati ovo udruženje.

Povodom sporazuma iz 2015. godine, o opštim principima o asocijaciji, Mustafa je rekao da je iznenadjen kako je uspeo da uključi Ustavni sud kao arbitra.

„Sporazum je bio dug, prilično dug s mnogo tačaka i zasnovan uglavnom na prvom sporazumu, koji je ratifikovan zakonom. Ali ono što sam postigao je da proguram Ustavni sud Kosova kao arbitra sporazuma, da se Asocijacija ne može osnovati i da statut bude konačan, ako Ustav kaže da to nije u skladu sa Ustavom. Smatralo bi se da je asocijacija uspostavljena tek kada to Ustavni sud oceni u skladu sa Ustavom. Bio sam zadivljen kako sam uspeo da ubedim Vučića da prihvati nadležnost suda. To je bila druga tačka sporazuma“, rekao je on.

Prema Mustafinim rečima, sada se traži da se asocijacija zasniva na kriterijumima iz 2015. godine.

„Zahteva se da se to uradi na osnovu prvog dogovora. To zahteva i Ustavni sud. Slušam čelnike koji govore da je Ustav proglasio Asocijaciju protivustavnim. Ustavni sud je rekao da bi Asocijacija trebalo da bude osnovana u skladu s prvim sporazumom, jer je osnivanje postalo deo pravnog poretka Kosova. To piše u presudi, a ne na osnovu drugog sporazuma. A ako to mora da se radi na osnovu prvog sporazuma, kako kaže Ustavni sud, država ima dva izbora: ili da se Skupština sazove i ukine ili poništi Zakon o ratifikaciji prvog sporazuma sa preko 80 glasova, sa dve trećine, i onda nemamo nikakve zakonske obaveze da to uradimo, ili moramo da radimo na primeni zakona o prvom sporazumu“, rekao je Mustafa.

(Beta)

