Mustafa: Platićemo kaznu ali nećemo menjati albansku zastavu

Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca (NSA) Ragmi Mustafa izjavio je danas da očekuje da će zbog isticanja albanske zastave na zgradi NSA u Bujanovcu 28. novembra, povodom Dana albanske zastave, dobiti prekršajnu kaznu koja po novom zakonu iznosi i do 100.000 dinara.

Mustafa je za agenciju Beta ocenio da su novim zakonom predvidjene „drakonske kazne“ za isticanje nacionalnih simbola.

Medjutim, rekao je da Nacionalni savet Albanaca nema nameru da zato menja albansku zastavu u bilo kakvom detalju da bi se razlikovala od zastave Republike Albanije, što bi, po zakonu, omogućilo da se nesmetano koristi u svim prilikama.

„Kako to da ispred hotela ili drugih institucija imamo istaknute zastave mnogih zemalja? Hotel može da ima istaknute sve zastave, uz obrazloženje da je to javna institucija, ali i mi smo institucija, i to sa svim javnim ovlašćenjima uz koje treba da se borimo za prava albanske zajednice“, ukazao je Mustafa.

On je podvukao da je „i Ustavom i zakonima zagarantovano pravo nacionalnim manjinama za očuvanje njihovog identiteta“.

„Isticanje bilo koje zastave ne ukazuje ništa drugo nego da postoje i druge zajednice koje imaju drugačiji identitet od većine, i ne vidim zašto neko time treba da bude uplašen ili da se oseća ugroženo. Ta oblast nije zakonski uredjena kako treba, i to nije način kojim se može postići mir i promovisati različitost“, kazao je Mustafa.

Mustafa je rekao da se „Nacionalni savet Albanaca sigurno neće baviti promenom albanske zastave zato što bi onda takav simbol pokazivao samo projekciju kako bi neka zajednica izgledala, a i zato što bi to zadiralo direktno u nacionalni identitet Albanaca“.

„Platićemo kaznu ako dobijemo prekršajnu prijavu, ali sigurno se nećemo baviti promenom albanske zastave, pre svega i zato što ima mnogo hitnijih pitanja koje treba rešavati. Smatramo da albanska zastava predstavlja naš identitet i to pitanje ćemo i ubuduće tako tretirati“, rekao je Mustafa.

On je rekao da „pitanje korišćenja albanske zastave treba rešavati relaksirano“ i da se „do rešenja može doći dijalogom pre nego kaznama“.

Zbog isticanja albanske zastave povodom Dana albanske zastave, svake godine opštine Bujanovac i Preševo, kao i Nacionalni savet Albanaca, sedišta albanskih političkih partija, ali i mnogi privatni objekti, plaćaju prekršajne kazne koje su po novom zakonu o nacionalnim manjinama povećane na do 100.000 dinara za institucije, i do 20.000 dinara za privatne objekte.

Zakon o nacionalnim manjinama predvidja da pripadnici manjina u Srbiji mogu da koriste svoje simbole, medju njima i zastavu, samo ako se u nekom delu razlikuju od zvanične zastave neke druge države. Albanci koji žive u opštinama Bujanovac, Preševo i Medvedja to odbijaju, uz obrazloženje da ne žele da menjaju simbol nacionalnog identiteta.

