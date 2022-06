Mustafa: Vlada treba da ponudi rešenja za Zajednicu opština sa srpskom večinom

Nekadašnji premijer Kosova Isa Mustafa kritikovao je aktuelnog premijera Aljbina Kurtija zbog pristupa dijalogu sa Srbijom, i istakao da Vlada Kosova treba da ponudi rešenje za Zajednicu opština sa srpskom većinom (Zajednica srpskih opština, ZSO).

Mustafa, koji je potpisnik sporazuma o principima zajednice iz 2015. godine, rekao je da ponovni dijalog o tom pitanju vidi kao opasnost.

„Dijaloga nije bilo, ja ne smatram to šta se dešava dijalogom. Ovo je dijalog samo na tehničkom nivou, tehničkim pitanjima, tablicama vozila, dok su Vlada (Avdulaha) Hotija, i Skender Hiseni, više radili na pitanju nestalih osoba. Ništa drugo nije uradjeno. Sada, na kraju procesa dijaloga, važno je da Vlada pruži rešenja za to“, kazao je Mustefa u intervju za prištinsku agenciju Kosovapress.com.

On je rekao da ako se Vladi „ne svidja asocijacija“, ona ima pravo na to, ali mora da se ponudi drugo rešenje, nešto što je druga opcija Vlade, kako bi se „zaključio proces dijaloga i došlo do medjusobnog priznanja“.

Prema njegovim rečima, kada je u pitanju ZSO fokus medjunarodnih predstavnika je na sporazumu iz 2013. godine.

„I kod odluke Ustavnog suda i zahteva medjunarodne zajednice i SAD i EU, fokus je na sporazumu iz 2013, a ne na dokumentu iz 2015. godine. Kao što je Ustavni sud rekao, sporazum iz 2013. godine bi trebalo biti sproveden jer je postao deo pravnog sistema zemlje. Sada je druga stvar kako će se to sprovesti… Sada, ako još jednom udjemo i vodimo dijalog o asocijaciji, vidim da je to prilično opasno, jer se uvek vremenom zahtevi Srbije povećavaju“, rekao je Mustafa.

On je kritički govorio i o nedavnoj poseti Kurtija Americi, navodeći da se nikada do sada nije dogodilo da premijera Kosova „ne dočekaju najviši lideri u SAD“.

Rekao je da se slaže sa Kurtijevim odbijanjem da učestvuje na sastanku inicijative „Otvoreni Balkan“ u Ohridu.

„Vlada i Kurti su u pravu u ovom slučaju. Nismo ravnopravni na ovom ‘otvorenom Balkanu’, ako Srbija ne prihvati kosovska dokumenta, ako Srbija pravi probleme u prometu roba i usluga na teritoriji Srbije, ako Srbija nije priznala i još se protivi priznavanju Kosova. Tako ćemo biti neravnopravan subjekt u ovoj incijativi“, rekao je Mustafa.

(Beta)

