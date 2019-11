N1: Bivši student prorektor tvrdi da mu je nudjen novac da glasa da doktorat ministra nije plagijat

Doskorašnji student prorektor Beogradskog univerziteta Danilo Potparić, koji je i član Odbora za profesionalnu etiku, rekao je da mu je jedan delegat Studentskog parlamenta nudio novac u zamenu da glasa da doktorat ministra finansija Siniše Malog nije plagijat.

U izjavi za televiziju N1, Potparić je rekao da je taj delegat kasnije rekao da je u pitanju šala i dodao da, za sada, ne želi da oktriva ko je to bio.

„Pre nekoliko meseci nudili su mogućnost finansijskog benefita za mene ako bih podržao neku opciju, koja je u svim akademskim načelima prosto nemoguća. Ja ću u tom slučaju postupati u skladu sa kodeksom profesionalne etike Univerziteta i moralnim načelima. Svaka trgovina ne dolazi u obzir“, kazao je Potparić.

Upitan da li to znači da mu je nudjen novac kako bi glasao za to da sporni doktorat nije plagijat, sagovornik N1 kaže da mu je novac nudio jedan od delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta.

„Nudio mi je sumu novca da podelimo, kaže. Kada sam odbio, rekao je da je to šala i da on to nikada ne bi uradio“, objašnjava Potparić.On kaže da drugih nepristojnih ponuda nije imao, a da li je nešto nudjeno drugim članovima Odbora za profesionalnu etiku imali, kaže da ne zna.

Potparić u utorak nije reizabran na funkciju studenta prodekana Beogradskog univerziteta, već je na to mesto došao drugi kandidat.

(Beta)