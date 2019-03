„Na godišnjicu zločina, Zapad je Srbiji uručio još dva ‘poklona'“

Zamenik predsednika Državne dume Rusije Petar Tolstoj izjavio je da se politika Zapada ni 20 godina nakon bombardovanja jedne suverene države usred Evrope nije promenila, kao i da su Avganistan, Irak, Libija, a potom i Sirija — dokaz za to.

Obraćajući se na međunarodnoj konferenciji „Mir i napredak umesto ratova i siromaštva“, organizovanoj povodom 20. godišnjice od NATO agresije na SR Jugoslaviju, on je rekao da smo svi mi sada sigurni da su dupli aršini način da se postignu geopolitički ciljevi.

Podsećajući na dane bombardovanja, Tolstoj je podsetio da je u to vreme radio na televiziji i da je iz Beograda prenosio ruskim građanima šta se događa u Srbiji.

„Pokušavao sam da prenesem istorijsku lekciju koju su građani Rusije dobili zahvaljujući Srbiji“, naveo je.

„Upravo smo tada razumeli pravu cenu svih reči naših zapadnih partnera pre svega o međunarodnom pravu i kakve sve odluke na taj način mogu da se donesu. Videli smo i da je bez odobrenja UN moguće izvršiti oružani napad na suverenu zemlju pod izgovorom da politika te zemlje ne zadovoljava Zapad“, naglasio je Tolstoj.

On je ukazao na to da je za Rusiju to bilo pravo otkrovenje, jer je upravo tada većina ruskih građana shvatila stvarnu cenu reči Zapada.

„Međutim, ta laž se nastavlja i danas, stoga ne želim da govorim šta je bilo pre 20 godina, već šta se dešava sada. Moramo da se zamislimo šta možemo da uradimo da buduća pokolenja ne dožive to isto. Mi moramo da praštamo, ali ne i da zaboravljamo. Međutim, tako se ne dešava. Iako smo hrišćani i pravoslavci, mi ćemo lično oprostiti onima koji su priznali svoj greh. Međutim, onima koji to nisu, a mi im oprostimo, to bi značilo da smo im razvezali ruke i da su oni slobodni i u pravu i dan-danas“, istakao je, ali i dodao da Rusija sa time nije saglasna.

„Možemo da razumemo mlade ljude i u Rusiji i Srbiji koji žele da zaborave sve to, koji žele da žive bolje. I mi to želimo. Pored toga, mnogi u Srbiji žele da njihova zemlja uđe u EU, žele novac. Međutim, prijatelji moji, meni, kao i mnogim građanima Rusije, čini se da su nacionalni ponos, suverenitet, mnogovekovna istorija i sloboda budućih pokolenja važniji nego pun frižider. To je veća vrednost i važnija stvar“, naglasio je Tolstoj.

Dodao je i da je Zapad povodom 20. godišnjice od bombardovanja NATO-a Srbiji priredio dva poklona — jedan se ogleda u izjavi generalnog sekretara Alijanse Jensa Stoltenberga koji je priznao da je NATO bombardovao Srbiju jer mu nije odgovarala tadašnja politika predvođena Slobodanom Miloševićem, a drugi je presuda Radovanu Karadžiću.

„Iako je Zapad priredio dva poklona Srbiji, njih ovde među prisutnima nema. Povodom prvog, moram da kažem da to nije u redu, ne smete se mešati u unutrašnja pitanja suverene zemlje ukoliko vam smeta pojedinac. A na drugi poklon, povodom doživotne robije Radovanu Karadžiću — pravda bi bila zadovoljena isključivo ako bi sa njim u zatvoru sedeli i Bil Klinton i Medlin Olbrajt“, istakao je.

Tolstoj je dodao i da danas nekažnjenost i osećaj sopstvene ispravnosti dovodi Zapad, pre svega EU i SAD, u krizu koja ima velike posledice.

„Zbog toga mi ništa ne zaboravljamo, ništa ne praštamo i najvažnije što moramo da ostanemo svoji kako bi buduća pokolenja takođe bila svoja i samostalno da biraju kako da žive“, zaključio je.

(Sputnjik)