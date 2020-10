Na izbornoj skupštini frakcije DS verifikovan predsednički mandat Branislavu Lečiću

U Beogradu se održava izborna skupština frakcije Demokratske stranke koja se protivi njenom rukovodstvu.

Na sednici u Centru „Sava“ su verifikovani mandati Branislava Lečića koji je proglašen za novoizabranog predsednika DS, kao i mandati potpredsednika.

Lečić je za predsednika frakcije DS izabran na spornim izborima 26. septembra, zbog čega su on i još 52 člana izbačena iz DS.

Lečić je danas za zvaničnog predsednika DS, Zorana Lutovca, rekao da je „bivši predsednik“, a da je „DS koju Lutovac predstavlja“ „odmetnuti deo DS koji ne može da predstavlja DS“.

Lečić je, povodom odluke DS na čijem je čelu Zoran Lutovac da njega i još 52 člana DS izbace iz te stranke, rekao da oni nikoga „ne mogu da izbace“.

„Izbačeni su ljudi jer se izbacuje demokratija iz Demokratske stranke, zato smo ustali i nećemo to dozvoliti“, rekao je Lečić.

Lečić je naveo da su članovi, medju kojima je i on, izbačeni iz DS zato što su se protivili „donošenju važnih odluka bez otvorene debate u svim organima stranke“, kao i jer nema iscrpnih finansijskih izveštaja.

„Sadašnji režim Aleksandra Vučića dobio je konačno pravog protivnika, a to je Demokratska stranka. Mi krećemo od nule“, rekao je Lečić.

Izneo je da je rejting DS danas „nula“, i da je do toga dovelo Lutovčevo rukovodjenje tom strankom.

On je rekao da će DS s njim kao predsednikom, voditi „beskompromisnu borbu za civilizovanu Srbiju“, da će se posvetiti konsolidaciji stranke zastupajući politiku „jednake šanse za sve“, i da će oni, kao „predstavnici gradjanske Srbije“, razmišljati „kakvu zemlju hoćemo, a ne samo koliku“.

Predsednica Organizacionog odbora za stranačke izbore te frakcije, Vida Ognjenović koja je medju izbačenima iz DS, rekla je da za „ljude iz ove grupe koja se pobunila, parola ‘Ne talasaj!’ nije logo“.

„Naprotiv, naš logo je: ‘Hajde da nešto učinimo!’ „, kazala je Ognjenović.

Rekla je da je izbacivanjem iz stranke kažnjena zbog organizovanja stranačkih izbora mimo volje predsednika DS Zorana Lutovca.

„To nije lažno, to je ostvareno. Medjutim i ova skupština je ostvarena. Mala je cena za to izbacivanje iz stranke, uostalom mi smo iz nje ionako izašli. Naša stranka DS se opredelila za anonimnost, a mi smo za to da se čujemo i vidimo. Tražimo da se oni koji nas izbacuju, urazume. Mi se na to ne osvrćemo, nemamo vremena, odosmo napred“, rekla je Ognjenović.

Na izbornoj skupštini danas su potvrdjeni mandati i potpredsednicima odcepljenog dela DS: Dragoslavu Šumarcu, Petru Radojičiću, Vojislavu Jankoviću, Jovani Jovanović i Milici Slijepčević, i predsedniku Pokrajinskog odbora za Vojvodinu, Milivoju Petroviću.

Branislav Lečić je, kao drugu tačku dnevnog reda, pročitao dokument koji je za Izbornu skupštinu pripremio prvi predsednik Demokratske stranke, Dragoljub Mićunović. Taj dokument pod naslovom „Šta nije demokratski“, treba da odobri izborna skupština čija je sednica potom zatvorena za javnost.

Kako je rečeno na početku, na sednici su 642 delegata. Najavljeno je da će izborna skupština zasedati do 16.00 sati.

(Beta)

