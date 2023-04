Na regionalnom stručnom skupu 'Neka pravda vlada regionom' u fokusu teme iz poglavlja 23 i 24

Dvodnevni regionalni stručni skup „Neka pravda vlada regionom“ (Let the Justice Rule the Region) u organizaciji Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji, koji je posvećen pregovaračkom klasteru 1, otvoren je danas u Beogradu.

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji Bojana Selaković izjavila je na otvaranju da je namera stručnog skupa da se u fokus stave teme vezane za poglavlja 23 i 24.

„Veliko nam je zadovoljstvo što naše iskustvo možemo da podelimo sa kolegama iz regiona imajući u vidu da se Albanija i Severna Makedonija nalaze nekoliko koraka iza Srbije u pregovaračkom procesu i verujem da sva naša iskustva i lekcije i dobre i one manje dobre mogu da budu od koristi da se greške ne bi ponavljale“, rekla je Selaković na otvaranju.

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević ocenila je kao vrlo značajnu saradnju u ključnim oblastima sa civilnim sektorom. Dodala je da nekada država i civilni sektor imaju različite stavove i dolazi do borbe za argumentaciju različitih stavova u procesu evrointegracija.

„Civilno društvo je balans, oni su promoter reformi, skreću nam pažnju na nove razvoje, a država pokušava da nadje ono što je realno ostvarivo“, rekla je Miščević.

Nacionalni konventi u regionu napravljeni su po slovačkom modelu i, kako je navela, „jako su korisni za praćenje pregovora“.

Ambasador Holandije u Srbiji Teodorus Antonius Reintjes izrazio je snažnu podršku njegove zemlje reformi u oblasti vladavine prava na Zapadnom Balkanu.

„Nije lako, ali stvari napreduju i radujemo se da to vidimo“, rekao je on i istakao da je skup dobra prilika da se podele iskustva i da je komunikacija eksperata u regionu vrlo važna.

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Severnoj Makedoniji Mileva Đurovska izjavila je da je u 2022. godine u Severnoj Makedoniji 39 odsto gradjana bilo za integraciju u EU.

„To je dosta manje nego ranije. Mali broj gradjana veruje da ćemo postati zemlja članica uskoro“, rekla je ona.

Navela je da vlada i državne institucije igraju važnu ulogu u podizanju optimizma kod gradjana.

EU, kao drugi važan faktor, navela je, izmorila je Severnu Makedoniju promenom metodologije te da je fokus pomeren na političke procese umesto na reforme.

„Zato sa civilnim sektorom razgovaramo o tome šta nam evrointegracije mogu doneti“, dodala je Đurovska.

Koordinator Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Albaniji Gledis Đipali rekao je da je regionalna saradnja jedan od glavnih stubova „uspešnog“ procesa integracija.

„Civilno društvo u regionu je pokazalo pozitivan model saradnje“, dodao je.

U Albaniji je podrška evrointegracijama oko 90 odsto, ali, dodao je, to nije dovoljno. Osim podrške, Đipali je naveo da se građani moraju uključiti u sam proces evrointegracija.

„Ljudi se nekada izgube zbog tehničkog jezika kojim im se objašnjavaju reforme. Naš posao je da pronadjemo dobre kanale komunikacije, da im obezbedimo pravu informaciju pravim jezikom, kao i šta su benefiti takodje“, dodao je.

Nakon otvaranja održani su i paneli „Klaster 1: Prilika za jačanje vladavine prava u regionu“ i „Kako organizacije civilnog društva mogu da doprinesu ispunjavanju kriterijuma iz Klastera 1“.

(Beta)

