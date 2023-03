NADA: Vlasti u invaziji na kulturno-istoriska zdanja kao nekad Turci

Odbornička grupa NADA upozorila je da se „u Beogradu danas ruši otvoreno, bez fantomki, u delovima koji predstavljaju kulturno-istorijsko blago, uz amin vlasti“ koja daje dozvole za građevinske radove gde, kako je istakla, ne bi smelo.

Zato su, naglašeno je, neophodni izbori da bi se to zaustavilo, ali na svim nivoima, jer i „državne vlasti postupaju isto odričući se Kosova a time, sem srpskog stanovnišiva, i izuzetno bogate kulturno istorijske baštine – crkava i manastira“.

„Predali smo zahtev gradskom sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, kao i uopštinkoj upravi Vračara da prekinu izdavanje dozvola za rušenje ili zidanje na potezu Kotež-Neimar“, rekao je odbornik koalicije NADA, predsednik gradskog odbora Nove Demokratske stranke Srbije, Filip Blagojević, u obraćanju novinarima ispred sedišta tog gradskog sekretarijata.

Prema njegovim rečima, odavno je u toku postupak za davanje zaštite pojedinim objektima, kao kulturno istorijskim, ali vlasti odugovlače što koriste investitori da bi na mestu starih vila zidali višespratnice.

Takođe, kako je naveo, pojedini objekti samo čekaju da im se produži zaštita i taj infermeco, zakonska rupa, se „zloupotrebljava“ da se izdaju građevinske dozvole.

On je naglasio da su građani protestovali zbog ovakvog postupanja ali se vlasti ne obaziru na to, kao i da je odgovornost na svim nivoima, kako premijerke Ane Brnabić, gradonačelnika Aleksandra Šapića tako do nižih nivoa.

„I tako korak po korak. Danas je na udaru Vračar, već su opkolili su bedeme Kalemegdana, čekaju kao nekad Turci da izvrše invaziju i da rasture ono što je ostalo od starog gradskog jezgra. Prete da u godinama pred nama potpuno izobliče Grad do neprepoznatljivosti“, naglasio je Blagojević.

(Beta)

