Narodna: Pravno nemoguće da Srbija pristane na sporazum koji omogućava članstvo Prištine u UN

Poslanik i potpredsednik Narodne stranke Vladimir Gajić izjavio je da je sa stanovišta Ustava pravno nemoguće da Srbija pristane na sporazum po kojem bi deo njene teritorije – Kosovo i Metohija, postao član Ujedinjenih nacija (UN).

„Mislim da Srbija nikada neće na to pristati. A članstvo samoproglašenog Kosova u UN nije moguće bez pristanka Srbije. Ustav Srbije govori o teritorijalnom integritetu države, pa čak i ako bi neko to potpisao sporazum koji omogućava članstvo Prištine u UN, onda bi taj sporazum morao da dobije podršku dve trećine poslanika u Skupštini Srbije, a potom bi morao da bude raspisan referendum“, rekao je Gajić televiziji Blic.

Gajić je naveo da teritorija samoproglašenog Kosova „ne ispunjava osnovne pravne uslove i pretpostavke da bude država“.

„Po konvenciji iz Montevidea, koja je opšteprihvaćena u medjunarodnom pravu, postoje četiri uslova koja potrebno kumulativno ispuniti da bi neka teritorija bila država, a samoproglašeno Kosovo ne ispunjava nijedan“, rekao je Gajić.

Gajić je dodao da Srbija sada nije u stanju da potpuno reintegriše Kosovo i Metohiju u svoj ustavno-pravni sistem, ali da će se „videti šta će biti za 50 ili 100 godina“.

„Mi to sada ne znamo, a za buduće generacije možemo da očuvamo ono što se očuvati može i da nikad ne stavimo potpis na pravno obavezujući sporazum. A bez tog potpisa samoproglašeno Kosovo nikada neće postati član UN. Nije istina da oni koji podržavaju mirnu reintegraciju Kosova i Metohije u Srbiju predlažu rat“, rekao je Gajić.

Gajić je ocenio da je pritisak koji medjunarodna zajednica vrši na predsednika Vlade Kosova Aljbina Kurtija da on ispuni Briselski sporazum u pogledu Zajednice srpskih opština „providna igra u kojoj Kurti sada kao neće, pa će onda oni da ga pritisnu i onda će on da pristane“.

„Zajednica srpskih opština je kao nevladina organizacija, to nije ništa. To Srbima ne znači ništa“, rekao je Gajić.

Gajić je naveo da bi Srbija trebalo „potpuno da izadje“ iz Briselskog sporazuma.

„Oni koji su potpisali taj sporazum odgovaraće krivično“, rekao je Gajić, i dodao da je Briselski sporazum neustavan.

Gajić je naveo da bi Srbija trebalo da „ostane neutralna i da ne vodi tudje ratove“.

„Ako hoćete da sebi obezbedite opstanak, naročito u kulturnom smislu, onda bi trebalo da pokušate da vodite neutralnu politiku, pogotovo kada je reč o sudaru Amerikanaca i Rusa u Ukrajini. Uskoro će nastupiti hladni rat Amerike i Kine, koji je očigledno neizbežan. Postavlja se pitanje zašto bismo mi u tome učestvovali i vodili tudje ratove“, zaključio je Gajić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.