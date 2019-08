Narodna stranka: Birački spisak i medijska scena su vrh ledenog brega razloga za bojkot izbora

U Srbiji ne postoje uslovi za političku utakmicu, birački spisak i medijska scena su samo vrh ledenog brega, a problemi su i u trošenju državnih resursa u predizbornoj kampanji, srastanje struktura vladajuće partije sa državnim institucijama i mogućnost ucene zaposlenih u javnom sektoru, izjavio je danas u Vranju predsednik Izvršnog odbora Narodne stranke Vladimir Dobrosavljević.

Dobrosavljević je agenciji Beta rekao da Narodna stranka, kao deo Saveza za Srbiju, neće svojim učestvovanjem dati legitimitet izborima, zato što su „interesi gradjana i države važniji od par poslaničkih ili odborničkih mandata, ili nekoliko vlasti u lokalnim samoupravama i rešavanja problema finansiranja stranaka“, ali je dodao da će „bojkot biti aktivan“.

„Ne postoje uslovi za izlazak na izbore dokle god ljudi u crnim džipovima bez tablica krstare gradovima Srbije u toku predizborne kampanje i na sam dan izbora i tako predstavljaju pretnju za izražavanje slobodne političke volje gradjana“, kazao je Dobrosavljević.

On je rekao i da su medijske slobode ograničene i to ne samo u okviru predizborne kampanje, kao i da je postojeća medijska scena u Srbiji takva da „do oko 80 odsto gradjana preko medija ne dolazi nikakvo drugo mišljenje osim vladajućeg, dok ono što imaju da kažu opozicione stranke ne može da dodje do gradjana osim kroz interpretaciju medija koji su naklonjeni vladajućim strankama“.

„Svega oko 20 odsto gradjana Srbije može da dodje do informacija koje plasiraju opozicione stranke, i to u velikoj meri preko društvenih mreža, a ne medija. Suština je u tome da mora da se promeni celokupna medijska slika u Srbiji“, rekao je Dobrosavljević.

Prema njegovim rečima Narodna stranka će „aktivno učestvovati u bojkotu predstojećih izbora i delegitimizaciji postojećeg političkog sistema zato što smatra da se on ne može poboljšati ili modifikovati već se mora promeniti iz korena“.

„Svesni smo i dogovora koji aktuelna vlast ima sa delom medjunarodne zajednice, a koji se odnosi na budućnost južne srpske pokrajine, što je suprotno i državnom interesu i Ustavu, i nećemo učešćem na izborima kao opozicija da tome dajemo legitimitet. Na to nemamo ni političko ni istorijsko pravo“, kazao je Dobrosavljević.

(Beta)