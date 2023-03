Narodna stranka: Doskorašnja odbornica SNS bila u sukobu interesa

Agencija za sprečavanje korupcije potvrdila je da je doskorašnja odbornica Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Čačka Neda Šutić bila u sukobu interesa, dok je kao odbornica sa svojom firmom obavljala poslove sa čačanskim školama, koji se finansiraju iz gradskog budžeta, saopštio je danas Gradski odbor Narodne stranke.

„Kada se saberu svi ugovori, u kojima je odbornica Neda Šutić bila u sukobu interesa, dolazimo do skoro milionskog iznosa, što je, sada je već jasno, protivpravno stečena korist i spada pod krivičnu odgovornost“, rekla je novinarima potpredsednica Gradskog odbora Narodne stranke Violeta Marković.

Ona je pokazala dopis iz Agencije za sprečavanje kurupcije koji je dobila na njen zahtev da se proveri da li su poslovi za bezbednost i zdravlje na radu, koje je Šutić, u vreme dok je bila odbornica u lokalnoj Skupštini, sklopila sa 14 škola, bili u sukobu interesa.

Marković je na konferenciji za novinare krajem januara ove godine izjavila da je Šutić, pored toga što ima registrovanu firmu u Osnovnoj školi u Preljini, u kojoj radi kao profesor, imala i niz ugovora sa školama i primala naknadu kao odbornik u gradskoj Skupštini.

Šutić je saopštila novinarima polovinom marta da ima potvrdu da nije u sukobu interesa, ali da je podnela ostavku na mesto odbornika u lokalnoj Skupštini jer, kako je rekla, „ne želi da bude meta političkih prepucavanja“.

„Pozdravljamo što je Šutić podnela ostavku na odborničko mesto, jer od tog trenutka prestaje da postoji sukob interesa za poslovanje njene preduzetničke radnje, ali to ne oslobađa odgovornosti ni nju, ni sve ostale koji su potpisali ugovor sa njom, kao i načelnike gradskih uprava koji su, kao pravnici, morali znati da postoji sukob interesa“, rekla je Marković.

Ona je dodala da bi bilo dobro da Šutić, ili kako je rekla „oni koji ne pravno, ali mentorski stoje iza njene firme“, pronađu način i vrate novac u gradski budžet Čačka, jer je to protivpravno stečena korist.

„No, ne očekujemo da će se to i desiti. Stoga ćemo, kao odgovorna stranka, koja se zalaže za poštovanje zakona, preduzeti mere koje će dovesti do toga da se to i desi“, rekla je potpredsednica Gradskog odbora Narodne stranke Violeta Marković.

(Beta)

