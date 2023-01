Narodna stranka: Grbović provocira one koji su i posle izbora ostali opozicija

Narodna stranka ocenila je danas da je izjavom o tome ko čini opoziciju u Srbiji, predsednik Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Pavle Grbović pokušao da „isprovocira one koji su za razliku od njega i njegovog šefa Dragana Djilasa, i nakon izbora nastavili da budu opozicija“.

Iz te stranke su ocenili da je Grboviću pripao „krajnje degutantan zadatak da brani Aleksandra Vučića, odnosno njegovo izvrdavanje javno prihvaćene obaveze da uputi pisma predsednicima Rusije i Kine u kojima bi od njih u ime Srbije zatražio da zauzmu zvaničan stav da se protive članstvu takozvanog ‘Kosova’ u UN“.

„Grbović je juče očigledno poslat na televiziju sa instrukcijom da provocira one koji su, za razliku od njega i njegovog šefa Dragana Djilasa, i nakon izbora nastavili da budu opozicija. Zanimljiva je strategija njegovih nadredjenih, da podele i zavade one koji nisu izneverili nade i očekivanja gradjana koji su im poklonili poverenje na izborima. To zavredjuje dubok prezir, kao i većina stvari koje je izrekao“, naveo je internacionalni sekretar Narodne stranke Aleksandar Ljubomirović.

Lider PSG Pavle Grbović izjavio je juče da „nikad neće doći do ujedinjenja opozicije u Srbiji“ i ocenio da Narodna stranka treba da se opredeli s kim želi da saradjuje, jer, kako je ocenio, u pitanju je stranka „koja predlaže da se kosovski problem rešava tako što će se pisati Vladimiru Putinu i kineskom predsedniku Si Djinpingu“.

„Pisati u ovom trenutku Putinu koji je odgovoran za teške zločine u Ukrajini, u najmanju ruku nije politički talentovano, a sasvim sigurno nije nešto što bi trebalo da bude budućnost gradjana Srbije“, ocenio je Grbović.

(Beta)

