Narodna stranka: Ko je uzeo milion evra za nepostojeću obnovu bazena na Spensu

Predsednik Odbora Narodne stranke za sport, nekadašnji vaterpolo reprezentativac Danilo Ikodinović pozvao je danas nadležne da ispitaju gde je 127 miliona dinara, odnosno više od milion evra, namenjenih za kako je rekao, „nepostojeću“ obnovu bazena u novosadskom centru Spens.

„Spens ne radi od maja 2020. godine i bačeno je više od milion evra novca gradjana iz budžeta, a instalacije cure, bazen je nagnut, pločice su popucale. Rekonstrukcija će morati da se obavi iz početka, a naknadni radovi će koštati još više“, rekao je Ikodinović novinarima kod štanda Narodne stranke u Novom Sadu.

On je naveo da je obnova bazena trebalo da traje od maja do novembra prošle godine, ali da se to nije dogodilo, „izmedju ostalog i zato što je jedan od glavnih izvodjača bila firma koja se bavi prodajom elektrouredjaja, koja nema veze sa rekonstrukcijom bazena“.

„Tužno je što se Novi Sad, grad od gotovo pola miliona stanovnika sa okolnim naseljima, sveo na jedan bazen na Klisi“, rekao je Ikodinović.

Potpredsednik Narodne stranke Borislav Novaković rekao je da Novi Sad u poslednjih devet godina „ne liči na sebe“ jer kako je istakao „sve ključne političke odluke u gradu donosi brat predsednika Srbije Andrej Vučić, a kriminalnom scenom upravlja Zvonko Veselinović“.

„Organizovani kriminal priprema najveću investiciju, takozvani Novi Sad na vodi, u koju će upumpati izmedju dve i tri milijarde evra. Narodna stranka je garant da to ne može i da ne sme da se dogodi“, rekao je Novaković.

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić rekao je da se „ne može stavljati znak jednakosti između medija i medijskih jedinica režima koje se finansiraju iz budžeta novcem svih građana“, a ne prate aktivnosti Narodne stranke i opozicionih organizacija.

„Ko god se finansira iz budžeta mora biti podložan kritici onih koji ga plaćaju, odnosno gradjana Srbije. Narodna stranka će nastaviti da otvoreno, bez pardona i straha, kritikuje sve negativne pojave, kako u Novom Sadu, tako i u svim gradovima i opštinama u Srbiji“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da je u Novom Sadu održan koordinacioni sastanak više od 30 opštinskih i gradskih odbora Narodne stranke iz Vojvodine na kojem se razgovaralo o predstojećim aktivnostima.

